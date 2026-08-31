Main Hari Ini! Jadwal Siaran Langsung Indonesia vs Malaysia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Malaysia di babak Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Berikut jadwal siaran langsung pertandingan tersebut.

Duel Timnas Indonesia U-20 vs Malaysia dijadwalkan berlangsung di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos, Senin (31/8/2026) dengan kick-off pukul 16.00 WIB. Pertandingan ini merupakan laga pertama Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Pertarungan dua tim negara yang dikenal dengan rivalitas tinggi tersebut akan disiarkan secara langsung di stasion televisi nasional SCTV. Selain itu, pertandingan ini juga dapat dinikmati lewat aplikasi streaming Vidio.

Pertandingan tersebut menjadi laga krusial bagi Timnas Indonesia U-20. Tim asuhan Nova Arianto itu diharapkan bisa mengunci hasil kemenangan guna meningkatkan kepercayaan diri seluruh pemain untuk mengamankan tiket putaran final Piala Asia U-20 2027.

Pasalnya, Timnas Indonesia U-20 tergabung bersama lawan kuat di Grup H. Selain Malaysia, Garuda Muda akan menghadapi Australia dan tuan rumah Laos.

Setelah menghadapi Malaysia, Timnas Indonesia U-20 akan melawan Laos (3/9) dan ditutup dengan menantang Australia (6/9). Seluruh pertandingan digelar terpusat di New Laos National Stadium.

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto, membawa 23 pemain terbaiknya untuk mengarungi kompetisi tersebut. Dari 23 nama, tiga diantaranya merupakan pemain abroad, yakni Welber Jardim, Amar Brkic, dan Eizar Jacob.

Nova turut memanggil pemain-pemain lokal terbaik dari klub Super League maupun Championship. Seperti Dafa Al Gazemi, Putu Panji, Nazriel Alfaro, Fabio Azka, Arkhan Kaka, Reno Salampessy, hingga Teodore Leeming.

Timnas Indonesia U-20 bisa dikatakan merupakan salah satu kontestan yang sering tampil di Piala Asia U-20. Dalam tiga penyelenggaraan terakhir, Garuda Muda selalu masuk ke putaran final.