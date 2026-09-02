Komposisi Andalan Persija Jakarta Asuhan Shin Tae-yong: Sarat Intensitas dengan Ketahanan Fisik

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta asal Korea Selatan Shin Tae-yong diperkirakan akan konsisten menerapkan gaya permainan khas dengan mengandalkan ketahanan fisik guna memeragakan permainan penuh intensitas.

Shin Tae-yong juga diprediksi sudah memiliki gambaran pemain pilar dan andalan untuk mendukung taktik selama kompetisi super league.

Persija siap menyambut musim kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani rangkaian agenda pramusim.

Di bawah arahan Shin Tae-yong, tim berjuluk Macan Kemayoran menunjukkan progres positif.

Di ajang Piala Presiden 2026, Persija mengemas dua kemenangan, satu kali imbang dan dua kekalahan.

Tampil kurang meyakinkan di turnamen tersebut membuat tim kepelatihan Persija berbenah.

Tim ibu kota kemudian tampil garang selama laga persahabatan pada agenda pramusim di Bangkok, Thailand dan laga peluncuran tim menghadapi tim Australia, Brisbane Roar di Jakarta International Stadium (JIS).

Tiga kemenangan disapu bersih Witan Sulaeman dan kolega pada empat laga pramusim terakhir.