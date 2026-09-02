Komposisi Andalan Persija Jakarta Asuhan Shin Tae-yong: Sarat Intensitas dengan Ketahanan Fisik

Tim Persija Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta asal Korea Selatan Shin Tae-yong diperkirakan akan konsisten menerapkan gaya permainan khas dengan mengandalkan ketahanan fisik guna memeragakan permainan penuh intensitas.
Shin Tae-yong juga diprediksi sudah memiliki gambaran pemain pilar dan andalan untuk mendukung taktik selama kompetisi super league.
Persija siap menyambut musim kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani rangkaian agenda pramusim.
Di bawah arahan Shin Tae-yong, tim berjuluk Macan Kemayoran menunjukkan progres positif.
Di ajang Piala Presiden 2026, Persija mengemas dua kemenangan, satu kali imbang dan dua kekalahan.
Tampil kurang meyakinkan di turnamen tersebut membuat tim kepelatihan Persija berbenah.
Tim ibu kota kemudian tampil garang selama laga persahabatan pada agenda pramusim di Bangkok, Thailand dan laga peluncuran tim menghadapi tim Australia, Brisbane Roar di Jakarta International Stadium (JIS).
Tiga kemenangan disapu bersih Witan Sulaeman dan kolega pada empat laga pramusim terakhir.
Selain dari segi hasil, Shin Tae-yong tampak sudah menemukan racikan terbaiknya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya