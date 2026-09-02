Bernardo Tavares Buka Suara! Dukungan Penuh Bonek Temani Pasang Surut Persebaya Surabaya Raih Juara

Bernardo Tavares memimpin persiapan Persebaya Surabaya jelang menghadapi Bhayangkara FC pada laga pembuka Super League 2026/2027. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya meminta dukungan penuh Bonek dan Bonita dalam perjalanan menghadapi Super League 2026/2027, setelah Green Force menjuarai Piala Presiden 2026.
Pelatih Bernardo Tavares menegaskan timnya perlu dukungan terutama ketika tampil buruk atau gagal meraih hasil maksimal saat menghadapi persaingan ketat musim ini.
Persebaya Surabaya akan mengawali kompetisi dengan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Sabtu (5/9/2026). Duel pekan pertama tersebut berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung.
Keberhasilan mengangkat trofi Piala Presiden 2026 membuat ekspektasi terhadap Green Force meningkat.
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Namun, Bernardo Tavares justru meminta semua pihak tidak memberikan tekanan berlebihan kepada pemain karena perjalanan menuju target yang lebih besar masih sangat panjang.
Pelatih asal Portugal itu menyampaikan pesannya pada Selasa (1/9/2026) di Lapangan C Gelora Bung Tomo.
Menurutnya, kemenangan di Piala Presiden memang layak dirayakan, tetapi keberhasilan tersebut bukan alasan untuk langsung menuntut Persebaya Surabaya menjadi juara Super League.
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Bernardo Tavares meminta Bonek dan Bonita memberikan dukungan kepada pemain Persebaya Surabaya, terutama ketika tim tidak tampil maksimal.
Ia menilai dukungan dalam situasi sulit justru bisa memberikan energi tambahan kepada skuad Green Force.
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Jawa Pos
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