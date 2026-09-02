Juara Piala Presiden Bukan Jaminan, Jangan Terlena! Bernardo Tavares Peringatkan Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Gelar Piala Presiden 2026 tak ingin dijadikan alasan Persebaya Surabaya lengah saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga pembuka Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026).

Bernardo Tavares menegaskan Green Force harus kembali bekerja keras karena kompetisi resmi menghadirkan tantangan berbeda dan perjalanan musim masih panjang.

Bernardo Tavares Tak Mau Persebaya Surabaya Terlena Persebaya Surabaya memang datang dengan modal positif setelah menjuarai Piala Presiden 2026.

Namun, Bernardo Tavares memilih mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan pencapaian tersebut karena hasil pramusim bukan jaminan ketika kompetisi resmi dimulai.

"Kami memang mendapatkan hasil yang bagus di pramusim, tetapi sekarang semuanya dimulai lagi," ujar Tavares di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Selasa (1/9/2026).

“Kami tidak bisa hanya melihat apa yang sudah kami capai sebelumnya.”

Pelatih asal Portugal itu menilai fokus Persebaya Surabaya harus segera bergeser dari keberhasilan di turnamen pramusim menuju pertandingan pertama Super League 2026/2027.

Bhayangkara menjadi ujian awal yang harus dipersiapkan secara serius karena laga digelar di kandang lawan.