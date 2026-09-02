BRI dan I.League Kembali Berkolaborasi di Super League 2026/2027

JawaPos.com - BRI dan I.League kembali melanjutkan kolaborasi dalam penyelenggaraan kompetisi Super League 2026/2027. Emtek Media juga masih menjadi broadcaster.

I.League mengumumkan lanjutan kolaborasi dengan dua mitra utama tersebut dalam acara seremoni di Jakarta, Selasa (1/9/2026). Ini merupakan musim ke-6 BRI menjadi titel utama kompetisi sejak musim 2021/2022.

Acara tersebut turut dihadiri pemangku kepentingan sepak bola nasional, mulai dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir hingga Direktur Utama I.League Ferry Paulus. Direktur Utama BRI Hery Gunardi dan Direktur Emtek Media Harsiwi Achmad juga hadir untuk membahas perjalanan kompetisi serta kolaborasi yang telah terjalin.

Dalam kesempatan itu, Ferry Paulus menyoroti perjalanan kerja sama yang telah berlangsung sejak 2021. Menurutnya, dukungan yang diberikan selama ini menjadi salah satu bagian dari perkembangan kompetisi sepak bola Indonesia.

“Hari yang sangat bersejarah buat I.League. Tidak terasa tahun keenam dan mungkin ini tahun yang terbaik sepanjang kerja sama. Kami di I.League sudah memasuki era yang terbaik di Asia Tenggara,” kata Ferry dalam acara seremonial di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Ferry juga menyinggung posisi kompetisi Indonesia yang kini berada di level teratas kawasan Asia Tenggara. Ia menilai pencapaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi dan kepercayaan yang dibangun antara operator kompetisi dengan berbagai pihak.

“Hari ini, syukur alhamdulillah, ranking pertama di ASEAN. Secara bisnis, kerja sama yang baik. Kami sangat berbahagia kerja sama dengan BRI, bertumbuh bersama BRI, bentuk kepercayaan yang terjalin selama ini,” ujarnya.

I.League kini memiliki target yang lebih tinggi untuk membawa kompetisi Indonesia bersaing di level Asia. Salah satunya dengan mengupayakan BRI Super League masuk dalam 10 besar AFC Club Ranking Competition.