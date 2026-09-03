Tak Pernah Kalah Lawan Bhayangkara FC! Toni Firmansyah Pede Persebaya Surabaya Curi Poin

Toni Firmansyah siap memberikan kontribusi untuk Persebaya Surabaya saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC. (Persebaya)
JawaPos.com — Toni Firmansyah membidik hasil terbaik saat Persebaya Surabaya menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026).
Gelandang 21 tahun itu ingin menerjemahkan hasil pramusim dan pemusatan latihan sembilan hari di Thailand menjadi tiga poin.
Toni Firmansyah memiliki catatan tiga penampilan melawan Bhayangkara FC bersama Persebaya Surabaya di Super League.
Dari tiga pertandingan tersebut, ia mencatat satu kemenangan dan dua kekalahan, sehingga secara pribadi Toni belum pernah mencetak hasil kemenangan dalam laga menghadapi tim tersebut.
Pada pertemuan pertama musim 2023/2024, Toni masuk sebagai pemain pengganti dan tampil selama 10 menit ketika Persebaya Surabaya menang 2-1 di kandang Bhayangkara FC pada 8 Agustus 2023.
Beberapa bulan kemudian, ia kembali turun dari bangku cadangan selama 31 menit saat Persebaya Surabaya menang 1-0 atas Bhayangkara FC pada 4 Februari 2024.
Namun, pertemuan terakhir pada musim 2025/2026 berakhir kurang menyenangkan. Toni bermain selama 81 menit dalam kekalahan Persebaya Surabaya dengan skor 1-2 dari Bhayangkara FC di kandang pada 14 Februari 2026.
Secara keseluruhan, Toni sudah tiga kali menghadapi Bhayangkara FC dengan catatan satu kali menjadi starter dan dua kali masuk sebagai pemain pengganti.
Rekor tersebut menjadi pengalaman tersendiri bagi pemain asal Benowo itu sebelum kembali bertemu lawan yang sama pada awal musim 2026/2027.
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Jawa Pos
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