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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 3 September 2026 | 13.40 WIB

Persebaya Surabaya Tahan Banting! Bernardo Tavares Siapkan Tim Hadapi Panas dan Lapangan Sulit

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyiapkan tim menghadapi cuaca panas dan kondisi lapangan saat melawan Bhayangkara FC.&nbsp;(Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyiapkan tim menghadapi cuaca panas dan kondisi lapangan saat melawan Bhayangkara FC.&nbsp;(Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya siap menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam kondisi apa pun pada laga perdana Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9/2026) sore.

Bernardo Tavares bahkan menyiapkan pemain menghadapi cuaca panas hingga kemungkinan kondisi lapangan yang kurang ideal.

Pelatih asal Portugal itu tidak ingin persiapan Persebaya Surabaya hanya berorientasi pada strategi dan kekuatan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Faktor cuaca serta karakter lapangan turut menjadi perhatian karena pertandingan kali ini berpotensi berlangsung dalam kondisi berbeda dibandingkan sejumlah laga pramusim.

Bernardo menyebut mayoritas pertandingan yang dijalani Persebaya Surabaya selama masa persiapan berlangsung pada malam hari.

Situasi tersebut membuat tim perlu melakukan penyesuaian agar pemain tidak kesulitan ketika harus tampil pada sore hari dengan temperatur yang lebih tinggi.

“Pertandingan nanti kemungkinan dilakukan sore hari, mungkin akan panas. Jadi, kami mencoba berlatih lebih awal. Target kami adalah melakukan adaptasi yang baik terhadap cuaca," ujar pelatih asal Portugal itu.

Penyesuaian waktu latihan menjadi salah satu cara Bernardo Tavares mempersiapkan skuadnya menghadapi laga pembuka Super League 2026/2027.

Persebaya Surabaya tidak ingin kondisi panas menjadi faktor yang mengganggu konsentrasi maupun intensitas permainan ketika pertandingan memasuki menit-menit krusial.

Editor: Banu Adikara
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