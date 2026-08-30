Dituding Terlibat Kasus Penipuan, Eks Persib Bandung Arsan Makarin Beri Klarifikasi

JawaPos.com - Eks pemain Persib Bandung, Arsan Makarin, angkat bicara setelah namanya viral di media sosial terkait dugaan kasus penipuan jersei.

Arsan mengungkapkan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dan meminta warganet untuk tidak lagi menyudutkannya.

Nama Arsan mendadak viral di media sosial. Hal itu bermula dari unggahan akun @smulfah_ di Threads yang membagikan isi percakapan melalui DM Instagram dengan eks pemain Persib Bandung tersebut.

Dalam unggahannya, akun tersebut mengungkapkan bahwa suaminya menerima pesan dari Arsan yang menawarkan jersei yang dikenakannya saat membawa Persib Bandung juara Liga 1 2023/2024.

Berdasar tangkapan layar yang beredar, pembeli disebut telah melakukan transfer kepada Arsan untuk membeli jersei yang ditawarkan. Namun, jersei yang dijanjikan tak kunjung diterima hingga persoalan tersebut akhirnya diungkap ke publik melalui media sosial dan menjadi viral.

Arsan Makarin Langsung Beri Klarifikasi Setelah namanya viral di media sosial, Arsan pun langsung memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resminya pada Sabtu (29/8) kemarin.

Pemain berusia 25 tahun itu tidak mengelak terkait dugaan penipuan tersebut.

Dalam unggahannya, Arsan menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan dengan yang bersangkutan.