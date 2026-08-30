Bobotoh Bersatu! Nobar Persib vs Manila Digger Hadir di Tiga Kota Jawa Barat

Mariano Peralta dan Luka Menalo di laga Persib vs Sabah FC. (Instagram/@persib)
JawaPos.com - Persib Bandung kembali menyiapkan agenda nonton bareng (nobar) untuk Bobotoh menjelang pertandingan play-off AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027.
Menghadapi Manila Digger pada Senin, 31 Agustus 2026, Nobar Biru digelar di sejumlah lokasi untuk memberikan kesempatan kepada suporter mendukung tim kebanggaannya dari luar stadion.
Pertandingan Persib Bandung kontra Manila Digger akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Laga tersebut menjadi salah satu pertandingan penting bagi Maung Bandung karena menentukan langkah mereka untuk mendapatkan tempat di fase grup kompetisi Asia.
Meski pertandingan digelar tanpa kehadiran penonton di stadion, dukungan Bobotoh tetap diharapkan mengalir. Nobar Biru menjadi salah satu wadah bagi suporter untuk menyaksikan perjuangan Marc Klok dan kawan-kawan secara bersama-sama.
Pada musim 2026/27, Persib Bandung memperluas lokasi Nobar Biru agar lebih mudah dijangkau Bobotoh di Jawa Barat. Selain digelar di CGV Paris Van Java (PVJ) Bandung, agenda tersebut juga hadir di Festive Walk Karawang dan Grage City Mall Cirebon.
Kehadiran Nobar Biru di tiga kota tersebut menjadi bagian dari upaya Persib Bandung mendekatkan pengalaman pertandingan kepada lebih banyak Bobotoh. Suporter tetap bisa terhubung dengan tim sekaligus memberikan dukungan secara positif selama pertandingan berlangsung.
Bagi Bobotoh yang ingin mengikuti nobar di CGV PVJ Bandung, tiket dapat dibeli melalui website dan aplikasi CGV atau langsung di loket penjualan. Harga tiket Nobar Biru di lokasi tersebut dibanderol Rp 85.000.
Selain itu, Persib Bandung juga menyediakan lokasi nobar di Graha Persib, Jalan Sulanjana No. 17, Bandung. Tiket tersedia secara offline dengan harga Rp 75.000. Sementara pembelian melalui Persib App dibanderol Rp 65.000.
Nobar Biru tidak hanya menjadi tempat untuk menyaksikan pertandingan. Agenda ini juga menjadi kesempatan bagi Bobotoh untuk menunjukkan dukungan terhadap Persib Bandung yang tengah menjalani tantangan di kompetisi Asia.
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Jawa Pos
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