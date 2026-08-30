Resmi! Ini Daftar Susunan Pelatih dan Pemain Persebaya Surabaya di Super League 2026/2027

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan susunan pemain dan tim kepelatihan untuk menghadapi Super League 2026/2027 dalam Launching Synergy Persebaya di halaman Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/8/2026).

Skuad Green Force musim ini diisi kombinasi pemain senior, talenta muda, serta jajaran staf dengan spesialisasi kepelatihan, analisis, fisik, dan sports science.

Siapa Saja Pemain Persebaya Surabaya Musim 2026/2027? Komposisi Persebaya Surabaya musim ini terdiri dari 5 penjaga gawang, 10 bek, 11 gelandang, dan 6 striker yang diperkenalkan dalam acara launching di Balai Kota Surabaya.

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Sejumlah nama penting tetap menjadi bagian skuad, termasuk Francisco Rivera, Rachmat Irianto, Yuran Fernandes, Ramadhan Sananta, hingga Reza Arya Pratama.

Skuad dan jajaran tim kepelatihan Persebaya Surabaya diperkenalkan dalam Launching Synergy Persebaya di halaman Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/8/2026). (Persebaya)

Di posisi kiper, Persebaya Surabaya memiliki M. Reza Arya dengan nomor punggung 30, Kenzo Albar (27), Ilham Al Arif (1), Lutfi Masrohan (24), serta Ernando Ari Sutaryadi (21).

Persaingan di bawah mistar pun cukup menarik karena Reza Arya tampil menonjol pada Piala Presiden 2026 dengan menggagalkan dua tendangan penalti dalam kemenangan Green Force atas Persib Bandung di final.

Sektor pertahanan dihuni Yuran Fernandes (4), Risto Mitrevski (5), Koko Ari Araya (33), Walber Mota (34), Syahrul Lasinari (22), Randy May (18), Arief Catur (2), Jefferson Silva (17), Mikael Tata (15), dan Yusuf Meilana (31).