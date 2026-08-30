Resmi! Ini Daftar Susunan Pelatih dan Pemain Persebaya Surabaya di Super League 2026/2027

Para pemain Persebaya Surabaya saat menjalani pemusatan latihan di Thailand. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan susunan pemain dan tim kepelatihan untuk menghadapi Super League 2026/2027 dalam Launching Synergy Persebaya di halaman Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/8/2026).
Skuad Green Force musim ini diisi kombinasi pemain senior, talenta muda, serta jajaran staf dengan spesialisasi kepelatihan, analisis, fisik, dan sports science.
Komposisi Persebaya Surabaya musim ini terdiri dari 5 penjaga gawang, 10 bek, 11 gelandang, dan 6 striker yang diperkenalkan dalam acara launching di Balai Kota Surabaya.
Sejumlah nama penting tetap menjadi bagian skuad, termasuk Francisco Rivera, Rachmat Irianto, Yuran Fernandes, Ramadhan Sananta, hingga Reza Arya Pratama.
Di posisi kiper, Persebaya Surabaya memiliki M. Reza Arya dengan nomor punggung 30, Kenzo Albar (27), Ilham Al Arif (1), Lutfi Masrohan (24), serta Ernando Ari Sutaryadi (21).
Persaingan di bawah mistar pun cukup menarik karena Reza Arya tampil menonjol pada Piala Presiden 2026 dengan menggagalkan dua tendangan penalti dalam kemenangan Green Force atas Persib Bandung di final.
Sektor pertahanan dihuni Yuran Fernandes (4), Risto Mitrevski (5), Koko Ari Araya (33), Walber Mota (34), Syahrul Lasinari (22), Randy May (18), Arief Catur (2), Jefferson Silva (17), Mikael Tata (15), dan Yusuf Meilana (31).
Komposisi tersebut memberikan Bernardo Tavares banyak pilihan untuk meracik lini belakang sepanjang kompetisi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen