Timnas Indonesia U-20 Resmi Diperkuat 23 Pemain untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 2027

Skuad Timnas Indonesia U-20. (Dok. PSSI)
JawaPos.com - PSSI resmi mengumumkan daftar pemain Timnas Indonesia U-20 yang akan tampil pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.
Skuad Garuda Nusantara akan berada di bawah arahan Nova Arianto dan memulai perjuangan pada Senin, 31 Agustus 2026.
Sebanyak 23 pemain dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U-20.
Komposisi skuad cukup beragam karena diisi pemain dari sejumlah klub Liga Indonesia hingga beberapa nama yang berkarir di luar negeri.
Di posisi penjaga gawang, Nova Arianto membawa Dafa Al Gazemi dari Dewa United, Rendi Razzaqu dari Madura United, serta Er Deva Aulia yang memperkuat Kendal Tornado FC.
Lini belakang diisi M Ibra Ardiansyah Ohorella dan Raditya Raharjo dari Persija, I Putu Panji Apriawan dari Bali United, Algazani Dwi Sugandi dan Fabio Azka Irawan dari Adhyaksa, Ruben Asoka dari Bhayangkara FC, serta Ghifari Azhari dari Semen Padang.
Ada pula Rafi Rasyiq dari Persib, Eizar Jacob yang bermain untuk Sydney FC di Australia, dan Amar Rayhan Brkic dari SV Darmstadt, Jerman.
Untuk sektor tengah, Nova memanggil M Isfandyar Abdullah dari PSS Sleman, Irpan Abadi Siregar dari Persija, Reno Salampesy dari Persipura, Nazriel Alvaro dari Persib, Theodore Evan Leeming dari Persis, Erwin Gerard dari Barito Putera, serta Aleandro Alan dari Persebaya.
Nama Welber Jardim juga masuk dalam daftar. Pemain yang berkarier bersama Sao Paulo di Brasil tersebut kembali menjadi salah satu perhatian dalam skuad Garuda Nusantara.
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