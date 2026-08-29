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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 30 Agustus 2026 | 02.54 WIB

Persib Bandung Matangkan Strategi Jelang Hadapi Manila Digger di Play-off ACL 2 2026/27

Persib Bandung diprediksi mengalahkan Bali United dan mengunci trofi Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta. (Persib) - Image

Persib Bandung diprediksi mengalahkan Bali United dan mengunci trofi Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Manila Digger FC pada babak play-off AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Maung Bandung dijadwalkan menjamu wakil Filipina tersebut di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8).

Pertandingan ini menjadi laga penting bagi Persib untuk mengamankan tiket menuju fase grup ACL 2. Karena itu, persiapan tim mulai diarahkan lebih spesifik pada strategi yang akan digunakan saat pertandingan.

Pelatih Persib, Igor Tolic, mengatakan latihan tim saat ini tidak lagi sekadar berfokus pada kondisi fisik. Para pemain mulai mengasah berbagai aspek permainan, mulai dari membangun serangan, bertahan, hingga menghadapi situasi bola mati.

“Semua orang bekerja keras, mengasah penyerangan, pertahanan, hingga set piece. Jadi kami berusaha bersiap untuk pertandingan nanti,” kata Igor.

Salah satu tantangan yang dihadapi Persib adalah terbatasnya informasi mengenai kekuatan terbaru Manila Digger. Tim asal Filipina itu diketahui mengalami perubahan komposisi pemain setelah melepas sejumlah anggota skuad musim lalu.

Meski begitu, mayoritas pemain Manila Digger disebut masih bertahan. Kondisi tersebut membuat Persib tetap menjadikan penampilan mereka pada musim sebelumnya sebagai salah satu bahan untuk membaca permainan calon lawan.

Igor mengakui timnya belum mendapatkan gambaran lengkap mengenai kekuatan Manila Digger musim ini. Persib bahkan kesulitan memperoleh rekaman pertandingan uji coba yang dijalani sang juara Liga Filipina.

“Mereka melepas beberapa pemain, mendatangkan beberapa pemain baru, tetapi kami masih belum memiliki rekaman video pertandingan persahabatan yang mereka mainkan. Semuanya tertutup,” ujar pelatih asal Kroasia tersebut.

Editor: Banu Adikara
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