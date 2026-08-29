Nova Arianto Bawa 23 Pemain Timnas U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2026, Ada 3 Abroad

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto, telah menetapkan 23 pemain yang akan dibawa untuk mengarungi Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Dari 23 nama, tiga diantaranya merupakan pemain abroad, yakni Welber Jardim, Amar Brkic, dan Eizar Jacob.

Ketiga pemain abroad tersebut diharapkan menambah kualitas skuad Garuda Muda. Welber Jardim menjadi salah satu opsi di lini tengah, sementara Amar Brkic dan Eizar Jacob menambah pilihan Nova di sektor pertahanan.

Skuad Timnas Indonesia U-20 juga dihuni sejumlah pemain yang berkarier di kompetisi domestik. Mereka tersebar di berbagai klub seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Bali United, Borneo FC, Persebaya Surabaya, hingga Garudayaksa FC.

Pemain-pemain lokal langganan yang dipanggil Nova kali ini adalah Putu Panji, Dafa Al Gazemi, Nazriel Alfaro, hingga Fabio Azka. Kemudian terdapat juga nama lainnya seperti Arkhan Kaka, Rafi Rasyiq, Reno Salampessy, sampai Theodore Leeming.

Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 akan berlangsung di Laos pada 31 Agustus hingg 6 September 2026. Timnas Indonesia U-20 tergabung dalam Grup H bersama Australia, Malaysia, dan tuan rumah Laos.

Seluruh pertandingan Grup H dijadwalkan berlangsung di Lao National Stadium KM16. Garuda Muda kini mulai mematangkan persiapan setelah sebelumnya menjalani pemusatan latihan sekaligus serangkaian pertandingan uji coba di Thailand.

Dalam rangkaian uji coba tersebut, Timnas Indonesia U-20 mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Garuda Muda mengawali perjalanan dengan mengalahkan Kasem Bundit University FC 3-2 pada 18 Agustus 2026.

Setelah itu, Indonesia bermain imbang tanpa gol 0-0 ketika menghadapi Uni Emirat Arab U-20 pada 21 Agustus. Sehari berselang, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Irak U-20 dengan skor 1-2.