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Andika Rachmansyah
Senin, 31 Agustus 2026 | 19.12 WIB

Timnas Indonesia U-20 vs Malaysia, Nova Arianto Pastikan Garuda Muda Siap Tempur!

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto. (Dok. PSSI) - Image

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto. (Dok. PSSI)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto mengungkap kesiapan tim jelang menghadapi Malaysia di laga pertama Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Nova Arian to menegaskan, Garuda Muda siap tempur melawan Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia.

Duel Timnas Indonesia U-20 versus Malaysia digelar di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos, Senin (31/8) dengan kick-off pukul 16.00 WIB.

Garuda Muda diharapkan bisa mencuri kemenangan guna mempermulus langkah untuk lolos ke putaran final.

Nova memastikan persiapan Timnas Indonesia U-20 berjalan baik.

Pelatih berkepala plontos itu juga menyatakan kondisi seluruh pemain saat ini dalam keadaan siap setelah menjalani rangkaian persiapan dan recovery jelang tampil di laga tersebut.

"Secara persiapan tim, semuanya bisa berjalan dengan baik dan harapannya kita bisa tampil maksimal di pertandingan pertama,” kata Nova, dilansir dari laman Kita Garuda, Senin (31/8).

Nova mengungkapkan, pada awal persiapan terdapat sejumlah pemain yang mengalami kendala fisik.

Tapi seiring berjalannya waktu, kondisi anak asuhnya berangsur membaik dan dipastikan siap tempur melawan Malaysia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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