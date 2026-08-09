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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 9 Agustus 2026 | 23.43 WIB

Persiraja Masih Cari Stoper, Jaya Hartono Ungkap Sulitnya Penuhi Kuota Pemain Muda

Persiraja Banda Aceh masih terus mencari pemain di posisi bek tengah untuk menghadapi kompetisi Championship 2026/27. (Istimewa) - Image

Persiraja Banda Aceh masih terus mencari pemain di posisi bek tengah untuk menghadapi kompetisi Championship 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh masih terus melengkapi skuad untuk menghadapi kompetisi Championship 2026/27. Laskar Rencong masih membutuhkan tambahan pemain, salah satunya di posisi bek tengah.

Pelatih Persiraja Jaya Hartono mengatakan, timnya masih mencari satu stoper untuk melengkapi komposisi pemain.

Namun, proses perekrutan tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena klub juga harus menyesuaikan skuad dengan regulasi kompetisi. Kebutuhan pemain muda menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiraja.

Regulasi musim ini membuat klub harus memiliki sejumlah pemain yang masuk kategori usia muda sekaligus memenuhi ketentuan untuk dimainkan.

Jaya menyebut Persiraja membutuhkan pemain muda yang bukan hanya berstatus sebagai pelengkap kuota. Pemain yang direkrut diharapkan sudah memiliki kemampuan dan kesiapan untuk tampil ketika dibutuhkan oleh tim.

"Kita masih mencari satu stoper lagi, karena sekarang kuota regulasi sangat banyak, ada delapan, kemudian main dua, wajib. Jadi kita juga harus mencari pemain-pemain yang regulasi tapi siap pakai dan siap main," kata Jaya Hartono.

Menurut dia, mencari pemain dengan kombinasi usia yang sesuai regulasi dan kualitas permainan bukan perkara mudah. Persiraja harus memastikan pemain yang didatangkan benar-benar mampu memberikan kontribusi di pertandingan.

Meski masih membutuhkan tambahan pemain, Jaya menilai kerangka tim yang ada saat ini sudah mulai terlihat. Pekerjaan berikutnya adalah meningkatkan kondisi fisik pemain agar lebih siap menghadapi kompetisi yang akan datang.

"Sedikit agak sulit, tapi di sini sudah kelihatan, tinggal membenahi fisik mereka saja," ujar Jaya Hartono.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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