Persib Bandung Lolos ke Grup ACL Two 2026/2027, Igor Tolic Langsung Fokus Hadapi PSM Makassar

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, puas usai membawa timnya melaju ke putaran final AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. Kini, ia memusatkan fokusnya ke laga kontra PSM Makassar.

Persib Bandung meraih kemenangan tipis 1-0 atas Manila Digger dalam play-off ACL Two 2026/2026. Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Senin (31/8), gol tunggal kemenangan tim berjulukkan Pangeran Biru dicetak oleh Mariano Peralta pada menit ke-88.

Selepas laga, Tolic mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang berhasil menundukkan Manila Digger. Pelatih asal Kroasia itu menilai, Persib Bandung memang layak meraih kemenangan karena tampil dominan dalam laga tersebut.

"Ini pertandingan yang ketat dan saya harus memberi selamat kepada para pemain. Mereka melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kami layak menang dan melangkah ke ACL Two," ucap Tolic, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (1/9).

Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Persib Bandung melaju ke fase grup ACL Two 2026/2027. Skuad Pangeran Biru tergabung dalam Grup E bersama FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia), dan The Cong-Viettel (Vietnam).

Meski demikian, Tolic belum ingin membahas lebih jauh mengenai kekuatan para calon lawannya tersebut. Ia menegaskan perhatian tim saat ini tertuju pada laga pekan pertama Super League melawan PSM Makassar.

Tolic mengatakan para pemain akan terlebih dahulu mendapatkan waktu istirahat sebelum kembali menjalani persiapan. Setelah itu, seluruh fokus Persib Bandung akan diarahkan untuk menghadapi PSM Makassar.

"Kami step by step. Laga terdekat adalah melawan Makassar, besok kami akan rehat, lalu mulai persiapan lawan Makassar," tegas Tolic.