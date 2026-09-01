Persib Bandung Lolos ke Grup ACL Two 2026/2027, Igor Tolic Langsung Fokus Hadapi PSM Makassar

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic / Dok: Persib
JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, puas usai membawa timnya melaju ke putaran final AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. Kini, ia memusatkan fokusnya ke laga kontra PSM Makassar.
Persib Bandung meraih kemenangan tipis 1-0 atas Manila Digger dalam play-off ACL Two 2026/2026. Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Senin (31/8), gol tunggal kemenangan tim berjulukkan Pangeran Biru dicetak oleh Mariano Peralta pada menit ke-88.
Selepas laga, Tolic mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang berhasil menundukkan Manila Digger. Pelatih asal Kroasia itu menilai, Persib Bandung memang layak meraih kemenangan karena tampil dominan dalam laga tersebut.
"Ini pertandingan yang ketat dan saya harus memberi selamat kepada para pemain. Mereka melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kami layak menang dan melangkah ke ACL Two," ucap Tolic, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (1/9).
Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Persib Bandung melaju ke fase grup ACL Two 2026/2027. Skuad Pangeran Biru tergabung dalam Grup E bersama FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia), dan The Cong-Viettel (Vietnam).
Meski demikian, Tolic belum ingin membahas lebih jauh mengenai kekuatan para calon lawannya tersebut. Ia menegaskan perhatian tim saat ini tertuju pada laga pekan pertama Super League melawan PSM Makassar.
Baca Juga:Igor Tolic Pastikan Tiga Pemain Persib Bandung Absen Lawan Manila Digger di ACL Two 2026/2027
Tolic mengatakan para pemain akan terlebih dahulu mendapatkan waktu istirahat sebelum kembali menjalani persiapan. Setelah itu, seluruh fokus Persib Bandung akan diarahkan untuk menghadapi PSM Makassar.
"Kami step by step. Laga terdekat adalah melawan Makassar, besok kami akan rehat, lalu mulai persiapan lawan Makassar," tegas Tolic.
Persib Bandung dijadwalkan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (6/9) mendatang. Sesuai jadwal, kick-off pertandingan tersebut akan berlangsung pukul 19.00 WIB.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen