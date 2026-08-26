Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 27 Agustus 2026 | 04.04 WIB

Pengalaman Lawan Pemain Top Dunia, Stefan Ashkovski Bagi Pengalaman kepada Pemain Muda PSS Sleman

Pemain asing PSS Sleman Stefan Ashkovski. (Istimewa) - Image

Pemain asing PSS Sleman Stefan Ashkovski. (Istimewa)

JawaPos.com - Stefan Ashkovski memiliki pengalaman berharga di level internasional yang kini bisa menjadi modal penting bagi PSS Sleman. Bek sayap asal Makedonia Utara itu pernah berhadapan langsung dengan sejumlah pemain top dunia ketika memperkuat tim nasional negaranya.

Nama-nama seperti Marcus Rashford, Sandro Tonali, hingga Jérémy Doku pernah menjadi lawan Ashkovski di lapangan. Pengalaman tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan kariernya, tetapi juga ingin dimanfaatkan untuk membantu perkembangan pemain muda PSS.

Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi Ashkovski terjadi ketika Makedonia Utara menghadapi Inggris di Kualifikasi Euro 2024. Pertandingan yang berlangsung di Old Trafford pada 19 Juni 2023 tersebut mempertemukannya dengan Rashford.

Bermain di stadion bersejarah milik Manchester United menjadi pengalaman tersendiri bagi Ashkovski. Terlebih, ia harus menghadapi Rashford yang saat itu menjadi salah satu pemain penting di lini serang Inggris.

“ Menghadapi dia di Stadion Old Trafford adalah momen penting saya dalam karier sepak bola profesional. Sudah kita ketahui dia adalah salah satu penyerang sayap terbaik di dunia,” kata Ashkovski dalam wawancara di Lapangan Pakembinangun, Sleman, Rabu (25/8/2026).

Selain Rashford, Ashkovski juga pernah merasakan duel sengit melawan Italia dalam play-off Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Renzo Barbera, Palermo, pada 24 Maret 2022.

Ashkovski masuk pada babak kedua dalam pertandingan tersebut. Meski dimainkan di luar posisi naturalnya, ia tetap menjalankan tugas dengan maksimal dan beberapa kali terlibat duel perebutan bola dengan Tonali.

Ia bahkan mengaku sempat melakukan psy war dengan gelandang Italia tersebut. Bagi Ashkovski, pengalaman menghadapi pemain dengan kualitas tinggi seperti Tonali menjadi salah satu momen menarik dalam perjalanan kariernya.

Namun, dari semua pemain yang pernah dihadapinya, Ashkovski menyebut Doku sebagai lawan paling sulit. Pemain Manchester City dan Timnas Belgia itu dinilai memiliki kecepatan serta kemampuan menggiring bola yang sangat sulit dihentikan.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Profil Stefan Ashkovski, Mantan Pemain Partizan Belgrade dan Timnas Makedonia Utara yang Gabung PSS Sleman - Image
Sepak Bola Indonesia

Profil Stefan Ashkovski, Mantan Pemain Partizan Belgrade dan Timnas Makedonia Utara yang Gabung PSS Sleman

Selasa, 21 Juli 2026 | 16.08 WIB

PSS Sleman Masih Punya 10 Hari, Pieter Huistra Kejar Kesiapan Tim Sebelum Lawan Bali United - Image
Sepak Bola Indonesia

PSS Sleman Masih Punya 10 Hari, Pieter Huistra Kejar Kesiapan Tim Sebelum Lawan Bali United

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03.45 WIB

PSS Sleman dan PSM Sama Kuat, Pieter Huistra Puas dengan Eksperimen Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

PSS Sleman dan PSM Sama Kuat, Pieter Huistra Puas dengan Eksperimen Tim

Minggu, 23 Agustus 2026 | 16.39 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore