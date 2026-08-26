Pengalaman Lawan Pemain Top Dunia, Stefan Ashkovski Bagi Pengalaman kepada Pemain Muda PSS Sleman

JawaPos.com - Stefan Ashkovski memiliki pengalaman berharga di level internasional yang kini bisa menjadi modal penting bagi PSS Sleman. Bek sayap asal Makedonia Utara itu pernah berhadapan langsung dengan sejumlah pemain top dunia ketika memperkuat tim nasional negaranya.

Nama-nama seperti Marcus Rashford, Sandro Tonali, hingga Jérémy Doku pernah menjadi lawan Ashkovski di lapangan. Pengalaman tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan kariernya, tetapi juga ingin dimanfaatkan untuk membantu perkembangan pemain muda PSS.

Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi Ashkovski terjadi ketika Makedonia Utara menghadapi Inggris di Kualifikasi Euro 2024. Pertandingan yang berlangsung di Old Trafford pada 19 Juni 2023 tersebut mempertemukannya dengan Rashford.

Bermain di stadion bersejarah milik Manchester United menjadi pengalaman tersendiri bagi Ashkovski. Terlebih, ia harus menghadapi Rashford yang saat itu menjadi salah satu pemain penting di lini serang Inggris.

“ Menghadapi dia di Stadion Old Trafford adalah momen penting saya dalam karier sepak bola profesional. Sudah kita ketahui dia adalah salah satu penyerang sayap terbaik di dunia,” kata Ashkovski dalam wawancara di Lapangan Pakembinangun, Sleman, Rabu (25/8/2026).

Selain Rashford, Ashkovski juga pernah merasakan duel sengit melawan Italia dalam play-off Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Renzo Barbera, Palermo, pada 24 Maret 2022.

Ashkovski masuk pada babak kedua dalam pertandingan tersebut. Meski dimainkan di luar posisi naturalnya, ia tetap menjalankan tugas dengan maksimal dan beberapa kali terlibat duel perebutan bola dengan Tonali.

Ia bahkan mengaku sempat melakukan psy war dengan gelandang Italia tersebut. Bagi Ashkovski, pengalaman menghadapi pemain dengan kualitas tinggi seperti Tonali menjadi salah satu momen menarik dalam perjalanan kariernya.