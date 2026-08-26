Pengalaman Lawan Pemain Top Dunia, Stefan Ashkovski Bagi Pengalaman kepada Pemain Muda PSS Sleman

Pemain asing PSS Sleman Stefan Ashkovski. (Istimewa)
JawaPos.com - Stefan Ashkovski memiliki pengalaman berharga di level internasional yang kini bisa menjadi modal penting bagi PSS Sleman. Bek sayap asal Makedonia Utara itu pernah berhadapan langsung dengan sejumlah pemain top dunia ketika memperkuat tim nasional negaranya.
Nama-nama seperti Marcus Rashford, Sandro Tonali, hingga Jérémy Doku pernah menjadi lawan Ashkovski di lapangan. Pengalaman tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan kariernya, tetapi juga ingin dimanfaatkan untuk membantu perkembangan pemain muda PSS.
Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi Ashkovski terjadi ketika Makedonia Utara menghadapi Inggris di Kualifikasi Euro 2024. Pertandingan yang berlangsung di Old Trafford pada 19 Juni 2023 tersebut mempertemukannya dengan Rashford.
Baca Juga:PSS Sleman Masih Punya 10 Hari, Pieter Huistra Kejar Kesiapan Tim Sebelum Lawan Bali United
Bermain di stadion bersejarah milik Manchester United menjadi pengalaman tersendiri bagi Ashkovski. Terlebih, ia harus menghadapi Rashford yang saat itu menjadi salah satu pemain penting di lini serang Inggris.
“ Menghadapi dia di Stadion Old Trafford adalah momen penting saya dalam karier sepak bola profesional. Sudah kita ketahui dia adalah salah satu penyerang sayap terbaik di dunia,” kata Ashkovski dalam wawancara di Lapangan Pakembinangun, Sleman, Rabu (25/8/2026).
Selain Rashford, Ashkovski juga pernah merasakan duel sengit melawan Italia dalam play-off Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Renzo Barbera, Palermo, pada 24 Maret 2022.
Ashkovski masuk pada babak kedua dalam pertandingan tersebut. Meski dimainkan di luar posisi naturalnya, ia tetap menjalankan tugas dengan maksimal dan beberapa kali terlibat duel perebutan bola dengan Tonali.
Ia bahkan mengaku sempat melakukan psy war dengan gelandang Italia tersebut. Bagi Ashkovski, pengalaman menghadapi pemain dengan kualitas tinggi seperti Tonali menjadi salah satu momen menarik dalam perjalanan kariernya.
Namun, dari semua pemain yang pernah dihadapinya, Ashkovski menyebut Doku sebagai lawan paling sulit. Pemain Manchester City dan Timnas Belgia itu dinilai memiliki kecepatan serta kemampuan menggiring bola yang sangat sulit dihentikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti