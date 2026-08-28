Jelang Super League 2026/2027, Persija Resmi Gandeng Upbit sebagai Sponsor Klub

JawaPos.com - Persija Jakarta terus menyiapkan diri menyambut kompetisi Super League 2026/2027.

Selain membangun kekuatan di dalam lapangan, Macan Kemayoran Persija Jakarta juga memperluas jaringan kerja sama dengan menggandeng Upbit sebagai sponsor klub.

Kerja sama Persija dan Upbit, platform penukaran aset digital, resmi ditandai melalui penandatanganan perjanjian sponsorship di Persija Galeri, Jakarta, Kamis (27/8) siang.

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Kolaborasi ini mempertemukan sepak bola, komunitas, dan perkembangan teknologi finansial digital.

Persija berharap kehadiran Upbit bisa memberikan nilai tambah bagi klub sekaligus membuka ruang kerja sama dengan sektor industri yang terus berkembang.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menyambut positif kemitraan tersebut.

Menurut dia, kerja sama dengan Upbit memiliki kesamaan visi, terutama dalam hal inovasi dan membangun hubungan yang lebih luas dengan masyarakat.

“Persija menyambut baik kehadiran Upbit dalam perjalanan Persija musim ini. Kami percaya bahwa kolaborasi yang baik selalu berangkat dari kesamaan visi,” kata Prapanca.