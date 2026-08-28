Alexander Jeremejeff Ungkap Target Bersama Persija: Ingin Bawa Macan Kemayoran Juara Liga

Alexander Jeremejeff gabung Persija Jakarta. (Dok. Persija Jakarta)
JawaPos.com - Persija Jakarta mendapatkan tambahan amunisi di lini depan untuk menghadapi Super League 2026/2027.
Striker asal Swedia Alexander Jeremejeff resmi menjadi bagian dari skuad Macan Kemayoran Persija Jakarta dan membawa ambisi besar sejak awal kedatangan.
Alexander Jeremejeff mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran Persija.
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Ketika mengetahui klub asal Jakarta tersebut tertarik menggunakan jasanya, pemain berusia 32 tahun itu langsung tertarik dengan kesempatan untuk melanjutkan karier di Indonesia.
“Saya pikir prosesnya berjalan cepat. Ketika mendengar ada ketertarikan, saya sangat ingin datang, jadi saya sangat senang bisa berada di sini,” kata Jeremejeff dalam wawancara eksklusif bersama Persija.
Sebelum datang ke Indonesia, Jeremejeff menghabiskan hampir seluruh karirnya di Eropa.
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Dia pernah memperkuat sejumlah klub, termasuk Malmo FF, BK Hacken, dan Panathinaikos.
Bersama klub-klub tersebut, ia juga merasakan pengalaman mengangkat trofi.
Menurut dia, pengalaman menjadi juara memberikan pelajaran penting yang ingin dibawanya ke Persija. Baginya, meraih gelar tidak hanya soal kemampuan di atas lapangan, tetapi juga membutuhkan kerja keras dan pengorbanan.
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Jawa Pos
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