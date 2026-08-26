Stadion Kanjuruhan Berpeluang Dikelola Arema FC, Iwan Budianto Ungkap Progres Pembahasan

Iwan Budianto. (Arema)
JawaPos.com - Arema FC membuka peluang untuk mengelola Stadion Kanjuruhan secara mandiri.
Rencana tersebut kini disebut sudah memasuki tahap akhir setelah manajemen klub melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat.
Kabar itu disampaikan Iwan Budianto (IB) dalam podcast Arema FC Official TV, sebagaimana dikutip dari laman resmi klub, Selasa (25/8).
IB mengatakan, pembahasan terkait pengelolaan Stadion Kanjuruhan telah melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian UMKM.
Menurut IB, proses pembicaraan tersebut saat ini sudah mencapai sekitar 90 persen.
Artinya, masih ada sejumlah tahapan yang perlu diselesaikan sebelum rencana pengelolaan oleh Arema FC benar-benar terealisasi.
Jika mendapat lampu hijau, Arema FC tidak sekadar menjadikan Stadion Kanjuruhan sebagai tempat pertandingan.
Manajemen juga menyiapkan konsep pengelolaan yang lebih luas agar stadion bisa memberikan nilai ekonomi sekaligus dirawat secara berkelanjutan.
“Jika dikelola oleh klub, maka banyak nilai lebih yang bisa diambil. Kita bisa memperbaiki fasilitas penonton, bahkan menjadikannya pusat kegiatan ekonomi, tidak hanya untuk sepak bola tapi juga event lain seperti konser musik,” ujar IB.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti