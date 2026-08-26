Stadion Kanjuruhan Berpeluang Dikelola Arema FC, Iwan Budianto Ungkap Progres Pembahasan

JawaPos.com - Arema FC membuka peluang untuk mengelola Stadion Kanjuruhan secara mandiri.

Rencana tersebut kini disebut sudah memasuki tahap akhir setelah manajemen klub melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat.

Kabar itu disampaikan Iwan Budianto (IB) dalam podcast Arema FC Official TV, sebagaimana dikutip dari laman resmi klub, Selasa (25/8).

IB mengatakan, pembahasan terkait pengelolaan Stadion Kanjuruhan telah melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian UMKM.

Menurut IB, proses pembicaraan tersebut saat ini sudah mencapai sekitar 90 persen.

Artinya, masih ada sejumlah tahapan yang perlu diselesaikan sebelum rencana pengelolaan oleh Arema FC benar-benar terealisasi.

Jika mendapat lampu hijau, Arema FC tidak sekadar menjadikan Stadion Kanjuruhan sebagai tempat pertandingan.

Manajemen juga menyiapkan konsep pengelolaan yang lebih luas agar stadion bisa memberikan nilai ekonomi sekaligus dirawat secara berkelanjutan.