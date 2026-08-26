Dewa United Tantang Brisbane Roar Jelang Super League 2026/27, Laga Digelar Tertutup

JawaPos.com - Dewa United Banten FC mendapat kesempatan menguji kesiapan tim sebelum tampil di kompetisi Super League 2026/27. Banten Warriors akan menghadapi klub asal Australia, Brisbane Roar, dalam laga persahabatan internasional di Banten International Stadium, Kamis (27/8).

Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan Dewa United sebelum memulai perjalanan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim 2026/27 yang dijadwalkan bergulir pada awal September.

Namun, duel melawan Brisbane Roar tidak dapat disaksikan langsung oleh suporter. Manajemen Dewa United memastikan pertandingan digelar secara tertutup demi memberikan keleluasaan kepada kedua tim untuk menjalankan program pertandingan sekaligus menjaga kerahasiaan strategi.

"Dewa United mengimbau seluruh #AnakDewa untuk tidak datang ke area pertandingan dan memberikan ruang bagi tim untuk menjalani laga ini sesuai ketentuan yang berlaku," tulis manajemen Dewa United melalui Instagram resmi klub, Rabu (26/8).

Laga ini menjadi kesempatan bagi pelatih Dewa United untuk melihat sejauh mana perkembangan tim setelah menjalani rangkaian persiapan pramusim. Selain strategi, pertandingan juga bisa dimanfaatkan untuk membangun koordinasi antarpemain sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di sisi lain, Brisbane Roar juga datang ke Indonesia dengan persiapan serius. Klub peserta A-League tersebut membawa 26 pemain dalam rangkaian tur mereka di Indonesia.

Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah Nam Tae-hee. Mantan pemain Timnas Korea Selatan tersebut masuk dalam rombongan Brisbane Roar dan menjadi tambahan kekuatan bagi klub Australia itu.

Bagi Brisbane Roar, kunjungan ke Indonesia merupakan bagian dari persiapan menghadapi musim baru A-League yang baru akan dimulai pada pertengahan Oktober mendatang. Pertandingan melawan Dewa United menjadi laga pembuka dalam agenda Indonesia Tour 2026.

Setelah menghadapi Dewa United, Brisbane Roar tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Dua hari kemudian, tepatnya Sabtu (29/8), mereka dijadwalkan bertemu Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS).