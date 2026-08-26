Resmi! Persebaya Surabaya Agendakan Team Launching di Balai Kota Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi mengagendakan launching skuad untuk menghadapi Super League 2026/2027 di Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/8/2026), mulai pukul 18.30 WIB.

Acara bertajuk Launching Synergy tersebut tidak dibuka untuk umum karena keterbatasan tempat, tetapi suporter tetap bisa menyaksikannya secara gratis melalui live streaming.

Launching Persebaya Surabaya Digelar di Balai Kota Persebaya Surabaya memilih Balai Kota Surabaya sebagai lokasi pengenalan skuad yang akan bertarung di Super League 2026/2027.

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 29 Agustus 2026, atau sekitar sepekan sebelum kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia dimulai.

Pengumuman itu disampaikan langsung melalui kanal media resmi Persebaya Surabaya pada Rabu (26/8/2026).

Dalam pengumuman tersebut, klub menyebut agenda ini bukan sekadar team launching, melainkan Launching Synergy yang melibatkan berbagai unsur pendukung perjalanan Green Force.

Momentum tersebut sekaligus menjadi penanda semakin dekatnya Persebaya Surabaya menuju kompetisi resmi musim 2026/2027.

Setelah melewati rangkaian persiapan, termasuk pemusatan latihan di Thailand, skuad asuhan Bernardo Tavares kini memasuki fase akhir sebelum menjalani pertandingan kompetitif.