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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 27 Agustus 2026 | 05.59 WIB

Resmi! Persebaya Surabaya Agendakan Team Launching di Balai Kota Surabaya

Tata kelola Persebaya Surabaya di bawah Azrul Ananda dinilai semakin profesional dengan pemisahan sektor bisnis dan teknis. (Persebaya) - Image

Tata kelola Persebaya Surabaya di bawah Azrul Ananda dinilai semakin profesional dengan pemisahan sektor bisnis dan teknis. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi mengagendakan launching skuad untuk menghadapi Super League 2026/2027 di Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/8/2026), mulai pukul 18.30 WIB.

Acara bertajuk Launching Synergy tersebut tidak dibuka untuk umum karena keterbatasan tempat, tetapi suporter tetap bisa menyaksikannya secara gratis melalui live streaming.

Launching Persebaya Surabaya Digelar di Balai Kota

Persebaya Surabaya memilih Balai Kota Surabaya sebagai lokasi pengenalan skuad yang akan bertarung di Super League 2026/2027.

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 29 Agustus 2026, atau sekitar sepekan sebelum kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia dimulai.

Pengumuman itu disampaikan langsung melalui kanal media resmi Persebaya Surabaya pada Rabu (26/8/2026).

Dalam pengumuman tersebut, klub menyebut agenda ini bukan sekadar team launching, melainkan Launching Synergy yang melibatkan berbagai unsur pendukung perjalanan Green Force.

Momentum tersebut sekaligus menjadi penanda semakin dekatnya Persebaya Surabaya menuju kompetisi resmi musim 2026/2027.

Setelah melewati rangkaian persiapan, termasuk pemusatan latihan di Thailand, skuad asuhan Bernardo Tavares kini memasuki fase akhir sebelum menjalani pertandingan kompetitif.

Persebaya Surabaya juga membawa target besar pada musim baru. Klub ingin seluruh elemen yang berada di belakang tim bergerak dalam arah yang sama untuk mengejar cita-cita bersama, yakni meraih gelar juara.

Editor: Banu Adikara
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