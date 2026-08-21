Jordy Wehrmann Absen hingga Desember, Madura United Kehilangan Andalan di Awal Super League

JawaPos.com – Kekuatan Madura United di awal musim Super League tereduksi. Sebab, salah satu pemain asing andalannya, Jordy Wehrmann, dipastikan tidak bisa bermain untuk Laskar Sape Kerrab.

Gelandang 27 tahun itu masih menjalani pemulihan pascaoperasi karena cedera di bahu kanannya.

Pemain berdarah Indonesia itu mengalami cedera saat membela Indonesia All Star melawan Aston Villa dalam agenda pramusim klub asal Inggris tersebut di Indonesia pada 1 Agustus lalu.

“Setelah melalui beberapa pemeriksaan seperti MRI dan foto rontgen, ditemukan adanya robekan pada labrum bahu kanan Jordy,” jelas dokter tim Madura United Irsyad Ramadhan.

Karena itu, pada 13 Agustus lalu, Madura United langsung mengambil tindakan untuk melakukan operasi terhadap Jordy di RS Mitra Keluarga, Cibubur.

“Kondisinya cukup stabil. Hanya keluhan nyeri pada area luka,” lanjutnya.

Anggota skuad Belanda U-17 hingga U-20 itu harus beristirahat total. Irsyad menambahkan, kemungkinan Jordy harus menjalani fisioterapi dalam beberapa pekan ke depan.

“Estimasi pemulihannya kurang lebih tiga bulan,” terangnya.

Artinya, Jordy kemungkinan baru bisa dimainkan pada Desember mendatang. Absennya Jordy tentu membuat kekuatan Madura United tidak maksimal di awal Super League.