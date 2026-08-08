Kalah Tipis dari PSS Sleman, Stefan Keeltjes Puji Mental Bertanding Pemain Kendal Tornado FC

JawaPos.com - Kendal Tornado FC harus mengakui keunggulan PSS Sleman setelah kalah tipis 0-1 dalam laga uji coba di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (8/8/2026) malam.

Kekalahan tersebut baru terjadi pada masa injury time. Striker PSS Sleman, Matheus Fornazari, menjadi penentu kemenangan tuan rumah setelah mencetak gol pada menit 90+3.

Meski gagal membawa pulang hasil positif, pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes, tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya.

Ia menilai skuadnya menunjukkan mental bertanding yang baik sepanjang pertandingan.

Menurut Stefan, para pemain tidak mudah menyerah meski menghadapi lawan yang bermain di kandang sendiri.

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Semangat untuk terus bekerja keras dan saling membantu menjadi salah satu hal positif yang ia lihat dari penampilan tim.

“Mental tidak ingin kalah, semua pemain mau bekerja keras, sama-sama support itu yang mereka tunjukkan di pertandingan ini,” kata Stefan seusai pertandingan.

Ia berharap karakter tersebut terus melekat dalam permainan Kendal Tornado FC, terutama ketika kompetisi resmi mulai bergulir.

“Karakter itu yang ingin pemain paham dan terus dipertahankan setiap bermain,” tambahnya.