Boikot Acara Launching Tim Persija Jakarta! Harga Tiket Naik, The Jakmania Kecewa

JawaPos.com - The Jakmania resmi menyatakan sikap terkait kenaikan harga tiket launching skuad Persija Jakarta untuk kompetisi Super League 2026/2027. The Jakmania menegaskan akan memboikot acara tersebut.

Acara launching tim Persija Jakarta dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), pada Sabtu (29/8/2026) mendatang. Dalam acara tersebut, skuad berjuluk Macan Kemayoran juga akan menjalani laga uji coba kontra klub Australia, Brisbane Roar.

Yang dipermasalahkan oleh The Jakmania adalah kenaikan harga tiket acara tersebut. Tiket laga Persija vs Brisbane Roar untuk pemilik Kartu Tanda Anggota (KTA) The Jakmania dibanderol Rp150 ribu untuk tribun bawah dan Rp130 ribu untuk tribun atas.

Sebagai perbandingan, tiket uji coba Persija vs Arema FC di JIS musim lalu dijual dengan harga Rp100 ribu (tier 2) dan Rp130 ribu (tier 1). Atas dasar hal tersebut, The Jakmania menyatakan sikap tegasnya.

“The Jakmania menyatakan memboikot pertandingan uji coba Persija Jakarta melawan Brisbane Roar FC pada tanggal 29 Agustus 2026," tulis keterangan The Jakmania dalam akun instagram @infokom jakamania, Kamis (27/8).

Menurut The Jakmania, Persija Jakarta tidak mendengar aspirasi dari suporter setianya. Sebelumnya, The Jakmania dan manajemen Persija Jakarta sempat menggelar pertemuan pada Rabu (26/8).

"the Jakmania kecewa dengan sikap Persija Jakarta yang tetap menaikkan harga tiket pada seluruh tribun termasuk Tribun the Jakmania, yang dapat diartikan bahwa Persija Jakarta tidak mendengar aspirasi pendukungnya sendiri,” lanjut pernyataan The Jakmania.

Lebih lanjut, The Jakmania memberikan ultimatum kepada Persija Jakarta. Mereka meminta kepada manajemen untuk menyesuaikan harga tiket pertandingan kandang Super League 2026/2027 dengan musim lalu.