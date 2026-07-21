Profil Stefan Ashkovski, Mantan Pemain Partizan Belgrade dan Timnas Makedonia Utara yang Gabung PSS Sleman

JawaPos.com - PSS Sleman kembali membuat gebrakan di bursa transfer menjelang bergulirnya musim 2026/2027. Tim berjuluk Super Elang Jawa itu resmi mendatangkan winger asal Makedonia Utara Stefan Ashkovski untuk memperkuat skuad dalam menghadapi kompetisi super league.

Kehadiran Ashkovski menjadi tambahan penting bagi sektor sayap PSS. Pemain berusia 34 tahun tersebut dikenal sebagai sosok yang kaya pengalaman setelah bertahun-tahun berkarir di berbagai kompetisi Eropa.

Ashkovski merupakan pemain yang berposisi utama sebagai sayap kiri. Selain itu, dia juga mampu bermain sebagai bek kiri maupun sayap kanan sehingga memberikan fleksibilitas bagi pelatih dalam menyusun strategi.

Sepanjang karir profesionalnya, Ashkovski pernah memperkuat sejumlah klub di Serbia, Belanda, Bulgaria, Rumania, Yunani, Armenia, Turki hingga Iran. Beberapa klub yang pernah dibelanya antara lain Partizan Belgrade, Strømsgodset, Fortuna Sittard, Górnik Łęczna, Slavia Sofia, FC Botoșani, Sepsi OSK, Lamia, Alashkert, Şanlıurfaspor, Radnički Niš, dan terakhir Mes Rafsanjan.

Salah satu periode terbaiknya terjadi saat memperkuat Fortuna Sittard di Belanda. Bersama klub tersebut, Ashkovski tampil dalam 49 pertandingan dan mencetak 12 gol.

Catatan itu menunjukkan kemampuannya dalam membantu lini serang, baik melalui penyelesaian akhir maupun menciptakan peluang. Di level internasional, Ashkovski juga bukan nama asing. Ia telah menjadi bagian dari Tim Nasional Makedonia Utara sejak 2015.

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Hingga akhir 2025, pemain kelahiran Skopje itu telah mengoleksi 40 penampilan bersama tim senior negaranya setelah sebelumnya memperkuat tim kelompok usia U-17, U-19, dan U-21. Pengalamannya bermain di berbagai liga Eropa diharapkan menjadi nilai tambah bagi PSS Sleman.

Selain meningkatkan kualitas permainan di sisi kiri, Ashkovski juga diharapkan mampu menjadi panutan bagi pemain-pemain muda di dalam skuad. Dari sisi prestasi, Ashkovski pernah merasakan gelar juara Liga Serbia bersama Partizan pada musim 2012/2013.