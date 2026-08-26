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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.24 WIB

Arema FC vs Deltras Digelar Tertutup, Singo Edan Fokus Matangkan Tim Jelang Super League

Pemain Arema FC Mauro Zijlstra. (Dok. Liga)&nbsp; - Image

Pemain Arema FC Mauro Zijlstra. (Dok. Liga)&nbsp;

JawaPos.com - Arema FC memilih menggelar latihan bersama menghadapi Deltras Sidoarjo secara tertutup pada Rabu (26/8), bagian dari persiapan kedua tim sebelum menghadapi kompetisi musim 2026/27.

Berbeda dengan sejumlah laga pramusim sebelumnya, pertemuan Arema FC dan Deltras kali ini tidak dibuka untuk penonton.

Pihak klub menegaskan agenda tersebut bukan pertandingan uji coba yang ditiketkan, melainkan latihan bersama untuk kebutuhan teknis tim.

Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Erwin Hardiyono, mengatakan keputusan menggelar latihan bersama secara tertutup diambil agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan Aremania maupun pihak lain.

Menurut Erwin, agenda tersebut memang hanya melibatkan kedua tim. Karena berstatus latihan bersama, kegiatan tidak akan dikemas seperti pertandingan yang dibuka untuk publik.

“Agar tidak terjadi kesalahpahaman, latihan bersama melawan Deltras nanti akan digelar secara tertutup. Ini bukan pertandingan uji coba yang dibuka untuk penonton, melainkan sesi latihan bersama yang memang menjadi kebutuhan kedua tim,” ujar Erwin.

Sementara itu, General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyebut latihan bersama menjadi bagian penting dalam proses pematangan skuad Singo Edan.

Tim pelatih membutuhkan ruang untuk mencoba sejumlah skema sebelum kompetisi resmi dimulai.

Kesempatan menghadapi Deltras juga dapat dimanfaatkan untuk melihat perkembangan para pemain setelah menjalani rangkaian persiapan pramusim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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