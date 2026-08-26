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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 26 Agustus 2026 | 22.11 WIB

Persib Bandung Terancam Gembos! Uilliam Barros Absen Lawan Manila Digger di ACL Two 2026/2027

Persib Bandung terancam gembos tanpa Uilliam Barros lawan Manila Digger di ACL Two 2026/2027. Persiapan dan dukungan jadi kunci hadapi laga penting. (Dok. Persib) - Image

Persib Bandung terancam gembos tanpa Uilliam Barros lawan Manila Digger di ACL Two 2026/2027. Persiapan dan dukungan jadi kunci hadapi laga penting. (Dok. Persib)

JawaPos.com — Persib Bandung dipastikan kehilangan Uilliam Barros Pereira saat menghadapi Manila Digger pada babak pendahuluan AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027, Senin, 31 Agustus 2026.

Penyerang asal Brasil itu absen akibat kartu merah pada ACL Two musim lalu, membuat Persib Bandung harus mengandalkan pemain lain untuk memburu kemenangan dan tiket fase grup.

Mengapa Uilliam Barros Tidak Bisa Bermain?

Uilliam Barros harus menjalani sanksi kartu merah yang diterimanya ketika Persib Bandung menghadapi Ratchaburi FC pada babak 16 besar ACL Two 2025/2026.

Hukuman tersebut masih berlaku sehingga Barros tidak dapat tampil ketika Persib Bandung kembali memulai perjalanan di kompetisi Asia musim 2026/2027.

Absennya Barros menjadi kehilangan tersendiri bagi Persib Bandung. Sepanjang musim 2025/2026, pemain asal Brasil tersebut tampil dalam 33 pertandingan dengan kontribusi 8 gol dan 2 assist.

Catatan tersebut menunjukkan peran Barros cukup penting di lini depan Persib Bandung. Ia juga mengoleksi 4 kartu kuning dan mencatat total 2.450 menit bermain selama musim 2025/2026.

Barros mengaku kecewa tidak dapat membantu Persib Bandung secara langsung dari lapangan.

Meski begitu, ia tetap memastikan dukungan penuh kepada rekan-rekan setimnya dalam pertandingan yang menentukan perjalanan menuju fase grup ACL Two.

"Saya merasa sedikit sedih karena tidak bisa berada di lapangan untuk membantu Persib," ujar Barros.

“Namun, saya akan berada di barisan suporter untuk mendukung rekan-rekan setim agar kami bisa tampil maksimal dan mengamankan tiket lolos.”

Editor: Hendra
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