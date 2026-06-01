Persib Bandung Hadapi Manila Digger di Play-off ACL Two 2026/2027, Main di GBLA Tanpa Penonton

JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan akan kembali tampil di AFC Champions League (ACL) Two musim 2026/2027. Seperti edisi sebelumnya, tim berjuluk Pangeran Biru itu harus memulai perjuangannya lewat fase play-off.

Persib Bandung kembali tampil di kompetisi kasta kedua antarklub Asia itu setelah keluar sebagai juara Super League 2025/2026. Skuad Pangeran Biru pun menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang ikut serta di ACL Two 2026/2027.

Untuk bisa melaju ke babak utama, Persib Bandung harus mengunci kemenangan terlebih dahulu di babak play-off. Sama seperti musim sebelumnya, Pangeran Biru lagi-lagi akan melawan raksasa Filipina, Manila Digger.

Manila Digger berstatus sebagai juara Liga Filipina. Tim yang dilatih Li Haijun tampil impresif sepanjang musim dengan mengumpulkan 63 poin dengan rincian 19 kemenangan, enam hasil imbang, dan satu kekalahan dari 26 pertandingan.

Nantinya, laga play-off ACL Two 2026/2027 tersebut akan digelar di markas Persib Bandung, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Sesuai jadwal, kedua kesebelasan akan bentrok pada 12 Agustus 2026 mendatang.

“PERSIB akan kembali melanjutkan perjalanan di kompetisi Asia dengan menghadapi wakil Filipina, Manila Digger, pada laga play-off AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), 12 Agustus 2026,” tulis Persib Bandung dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Meski bermain di kandang sendiri, Persib Bandung tidak akan mendapat dukungan langsung dari Bobotoh. Pasalnya, Pangeran Biru mendapat sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) buntut dari insiden kericuhan suporter saat menghadapi Ratchaburi FC di ACL Two 2025/2026 pada Februari 2026 lalu.

“Meski pertandingan akan berlangsung tanpa kehadiran penonton di stadion, dukungan Bobotoh tetap menjadi bagian penting dari perjuangan tim. Semangat yang selama ini mengiringi setiap langkah PERSIB tidak dibatasi oleh tribun, melainkan hidup dalam setiap doa, harapan, dan dukungan yang mengalir dari berbagai penjuru,” terang Persib Bandung.

Persib Bandung sendiri punya kenangan manis melawan Manila Digger. Di musim lalu, Pangeran Biru berhasil menundukkan klub Filipina tersebut dengan skor akhir 2-1, sekaligus membawa Marc Klok cs ke putaran final ACL Two 2025/2026.