Badai Persija: Dani Ibrohim Berpetualang Lagi Bersama Deltras FC

JawaPos.com - Pemain muda Persija Jakarta, Dani Ibrohim, kembali menjalani petualangan baru dengan status pinjaman. Bek jebolan Persija Elite Pro Academy (EPA) tersebut kini resmi bergabung dengan Deltras FC untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027.

Bagi Dani, kepindahan ke klub berjuluk The Lobster itu menjadi kesempatan berikutnya untuk mendapatkan pengalaman bermain di level profesional. Sebelumnya, pemain yang kini berusia 20 tahun tersebut juga sempat menjalani masa peminjaman bersama PSIS Semarang pada musim lalu.

Kali ini, Dani diharapkan bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Deltras. Kesempatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses pembentukan dirinya sebagai pemain yang lebih siap menghadapi persaingan di level senior.

Pelatih Persija EPA U-20, Blitz Tarigan, turut memberikan dukungan terhadap keputusan Dani untuk melanjutkan kariernya bersama Deltras FC.

Menurutnya, pengalaman bermain di klub lain penting bagi pemain muda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus membangun mental bertanding.

"Kami selalu mendukung perkembangan karier Dani. Dia adalah pemain yang memiliki potensi besar. Harapan saya di Deltras FC, Dani bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan jam terbang yang lebih banyak, terus mengasah kemampuan, dan makin matang secara mental," kata Blitz.

Blitz berharap pengalaman tersebut bisa membuat Dani berkembang menjadi pemain yang lebih tangguh sebelum nantinya kembali ke Persija.

"Ketika pulang ke Persija nanti, dia harus siap menjadi pemain yang jauh lebih tangguh," ujarnya.