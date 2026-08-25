Persib Bandung Luncurkan Jersey Super League 2026/27, Bawa Pesan “Lives Inside Us”

JawaPos.com - Persib Bandung resmi memperkenalkan jersey yang akan digunakan untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27.

Jersey anyar tersebut diluncurkan di Bandung Arena, Kota Bandung, Selasa (25/8/2026), dalam rangkaian acara peluncuran tim dan mitra Persib Bandung.

Jersey musim ini mengusung tema “Lives Inside Us”.

Pesan tersebut menggambarkan identitas dan semangat Persib Bandung yang tidak hanya hadir ketika pertandingan berlangsung, tetapi juga melekat dalam diri klub, pemain, Kota Bandung, hingga Bobotoh.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan jersey musim ini diharapkan menjadi bagian dari cerita para Bobotoh sepanjang musim.

Menurutnya, jersey bukan sekadar pakaian yang digunakan saat Persib Bandung bertanding. Ada rasa memiliki dan kebanggaan yang ingin dibawa melalui setiap jersey yang dikenakan.

“Lives Inside Us” juga menjadi gambaran hubungan yang terus terjaga antara Persib Bandung dan Bobotoh. Dukungan suporter menjadi salah satu energi yang menemani perjalanan tim dalam menghadapi persaingan musim baru.

Dari sisi teknologi, Kelme yang memasuki tahun kedua sebagai apparel Persib Bandung menghadirkan material K-Loomax dengan Shift Loop 26YN Jacquard Circular Fabric.

Material tersebut dirancang untuk membantu sirkulasi udara sekaligus menjaga bobot jersey tetap ringan. Teknologi moisture-wicking dan quick-dry juga digunakan untuk membantu mengelola kelembapan ketika pemain menjalani aktivitas dengan intensitas tinggi.