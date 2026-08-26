Pesta Biru 2026 Jadi Penanda Ambisi Persib Bandung Pertahankan Tradisi Juara

JawaPos.com - Persib Bandung membuka lembaran baru menuju kompetisi 2026/27 dengan menggelar Pesta Biru 2026. Mengusung tema Manah Jeung Getih, di Bandung Arena, Kota Bandung, Selasa (25/8).

Pesta Biru menjadi agenda penting bagi Persib Bandung sebelum memasuki musim baru.

Tidak hanya menjadi ajang memperkenalkan skuad, acara ini juga mempertemukan pemain, ofisial, sponsor, mitra, serta Bobotoh dalam satu momentum.

Persib Bandung membawa target besar untuk musim depan.

Setelah berhasil meraih tiga gelar liga secara beruntun, Maung Bandung kini membidik trofi keempat.

Target tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Persib Bandung ingin menjaga konsistensi sekaligus kembali mencatatkan sejarah di kompetisi sepak bola Indonesia.

Manajer sekaligus Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian Persib Bandung dalam beberapa musim terakhir.

Dia juga meminta dukungan Bobotoh agar tim kembali mampu menjadi juara.