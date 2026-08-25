Sudah Dapat Tim Baru, Joel Vinicius Tulis Pesan Perpisahan untuk Arema FC

Joel Vinicius hengkang dari Arema FC. (Dok. Joel Vinicius)
JawaPos.com - Joel Vinicius memutuskan hengkang dari Arema FC menjelang musim 2026/2027. Melalui sosial media, ia telah menuliskan pesan perpisahan kepada pihak klub dan Aremania.
Ucapan terima kasih dituliskan Joel Vinicius kepada para staf kepelatihan Arema FC dan Aremania. Pemain asal Brasil tersebut mengungkapkan perasaan bangganya bisa berseragam Arema FC selama paruh kedua musim lalu.
"Perjalanan saya bersama Arema telah berakhir. Terima kasih kepada seluruh staf Arema dan Aremania, untuk setiap momen dan semua dukungannya. Suatu kehormatan mengenakan kaus ini. Saya pergi dengan rasa syukur dan kenangan indah," tulis Joel Vinicius di Instagram lengkap dengan video aksi-aksinya mencetak gol.
Performa Joel Vinicius musim lalu
Musim lalu, Joel Vinicius menjadi pemain andalan Arema FC untuk urusan menjebol gawang lawan. Ia didatangkan pada paruh musim dari Borneo FC Samarinda.
Bersama Arema FC, perolehan gol Vinicius sebenarnya cukup menjanjikan. Melansir Transfermarkt, pemain 31 tahun tersebut mencetak delapan gol dan satu assist dari 15 laga yang dimainkan.
Dipastikan bergabung dengan Al-Talaba
Setelah hengkang dari Arema FC, Joel Vinicius sudah mendapatkan tim baru. Diketahui dari agensinya WA Football Agency, ia sudah sepakat bergabung dengan tim asal Liga Irak, Al-Talaba .
"WA FOOTBALL AGENCY dan FUTURO SPORTS MANAGEMENT dengan senang hati mengumumkan penandatanganan kontrak Joel Vinicius dengan Talaba Sport Club."
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