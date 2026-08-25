Andre Rosiade Soroti John Herdman: Kalau Gagal Juara FIFA ASEAN Cup, Ganti Nil Maizar Saja!

Andre Rosiade menjabat sebagai Presiden Klub Semen Padang FC. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Presiden Semen Padang FC, Andre Rosiade, menyoroti kinerja pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Andre bahkan melontarkan candaan agar posisi Herdman diberikan kepada pelatih Semen Padang, Nil Maizar, jika Skuad Garuda kembali gagal meraih gelar juara di ajang terdekat, FIFA ASEAN Cup 2026.
Andre menyampaikan pernyataan tersebut setelah Timnas Indonesia gagal total di Piala AFF 2026. Menurut dia, FIFA ASEAN Cup 2026 harus menjadi momentum bagi Herdman untuk membuktikan kapasitasnya sebagai juru taktik Timnas Indonesia.
“FIFA ASEAN harusnya maju, menang dong. Masa lawan Bangladesh kita enggak juara, gitu lho. Kalau enggak juara, ya John Herdman lebih baik ganti sama Nil Maizar aja,” kata Andre di Tangerang, Banten, Selasa (25/8/2026).
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Bagi Andre, Herdman layak mendapatkan kritikan karena kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Ia menilai publik maupun pengamat sepak bola perlu memberikan ruang untuk mengevaluasi kinerja pelatih asal Inggris tersebut.
“Ya yang pasti, John Herdman harus diberikan (kritik), kalau menurut saya ya, kegagalan Piala AFF kemarin, saya kan berkomentar di terakhir nih,” tuturnya.
“Menurut saya, enggak usah kita para pengamat melindungi John Herdman. John Herdman harus diberikan ruang untuk dikritik, gitu. Ya. Karena John Herdman kan manusia biasa. Karena dia kan, apa menurut saya, dia sudah menikmati bulan madu, ya,” lanjut Andre.
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Andre menilai, Skuad Garuda saat ini memiliki komposisi yang berbeda dibandingkan ketika masih ditangani Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert. Selain hasil pertandingan, ia juga menyoroti kondisi fisik pemain Timnas Indonesia yang disebut mengalami penurunan.
“Mohon maaf ya, saya ini nonton bola, saya enggak bela Shin Tae-yong ya. Tapi faktanya, di zaman John Herdman menit 60 itu pemain kita sudah ngos-ngosan. Dan kita lihat bagaimana Shin Tae-yong memimpin Indonesia di Qatar itu, saya menonton 2 kali 45 tambah perpanjangan waktu, pemain kita masih bisa bertarung secara Spartan,” jelas Andre.
FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan bergulir pada 24 September hingga 3 Oktober 2026 mendatang. Format turnamen tersebut membagi peserta ke dalam dua divisi. Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah Divisi 1, sementara Hong Kong tuan rumah Divisi 2.
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