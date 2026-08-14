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Bagus Putra Pamungkas
Jumat, 14 Agustus 2026 | 15.16 WIB

Takuya Matsunaga Lega Bisa Memperkuat Tim Jawa, Siap Debut Bersama Deltras FC

Takuya Matsunaga saat bermain untuk tim Klaksvíkar Ítróttarfelag. Takuya Matsunaga lega akhirnya memperkuat tim asal Jawa setelah berkarier di Indonesia sejak 2019. Kini dia siap debut bersama Deltras FC. (Dok. Takuya) - Image

Takuya Matsunaga saat bermain untuk tim Klaksvíkar Ítróttarfelag. Takuya Matsunaga lega akhirnya memperkuat tim asal Jawa setelah berkarier di Indonesia sejak 2019. Kini dia siap debut bersama Deltras FC. (Dok. Takuya)

JawaPos.com - Takuya Matsunaga sudah berkarier di Indonesia sejak 2019. Namun, ada satu hal yang mengganjal di hati pemain asal Jepang itu. Selama bermain di Indonesia, Takuya tidak pernah membela tim asal Jawa. Dia cuma pernah memperkuat Kalteng Putra, PSBS Biak, dan Persipura Jayapura.

Musim ini, ganjalan di hatinya sudah menghilang. Sebab, dia akhirnya memperkuat tim di Pulau Jawa. Itu setelah dia resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Deltras FC.

Bagi Takuya, bermain untuk tim Jawa merupakan hal yang istimewa.

”Jujur, setiap pertandingan melawan tim Jawa saya selalu merasa capek. Sebab, mereka lebih suka bermain bola pendek dan menguasai bola,” kata gelandang 36 tahun asal Jepang itu.

Baginya, melawan tim asal Jawa dirasa jauh lebih susah.

”Tapi sekarang saya sudah bergabung dengan Deltras FC. Saya justru mulai suka gaya main dengan bola pendek. Jadi, adaptasinya cepat dan saya bisa menikmatinya,” bebernya.

Karena itu, Takuya tidak sabar melakukan debut bersama The Lobster. Apalagi, dia ingin merasakan dukungan langsung dari Deltamania. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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