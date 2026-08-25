Semen Padang FC Target Juara Championship 2026/2027: Usung Skuad Mewah, Ada Lilipaly dan Spaso

JawaPos.com - Semen Padang FC resmi meluncurkan skuad untuk Championship 2026/2027.

Tim berjuluk Kabau Sirah itu dihiasi oleh nama-nama bintang yang pernah memperkuat Timnas Indonesia seperti Stefano Lilipaly hingga talenta muda Mierza Firjatullah.

Semen Padang FC secara resmi meluncurkan skuad sekaligus jersei anyarnya di Menara Top Food, Alam Sutera, Tangerang, Selasa (25/8). Kabau Sirah yang dikomandoi Nil Maizar berkekuatan 35 pemain untuk menghadapi Championship dan League Cup atau Piala Liga musim depan.

Semen Padang FC benar-benar serius menatap Championship 2026/2027. Pasalnya, komposisi pemain yang mereka miliki terbilang sangat mewah.

Skuad Kabau Sirah diperkuat pemain-pemain berpengalaman eks Super League hingga Timnas Indonesia. Sebut saja seperti Stefano Lilipaly, Ilija Spasojevic, Bagas Kaffa, hingga Rezaldi Hehanussa,

Selain itu, Semen Padang FC juga memiliki pemain muda bertalenta yang juga berlabel pemain Timnas Indonesia kelompok umur. Yakni Ikram Algiffari hingga Mierza Firjatullah.

Manuver Semen Padang FC mendaratkan pemain berpengalaman ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Kabau Sirah menargetkan gelar juara Championship 2026/2027 demi kembali tampil di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.