Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Rabu, 26 Agustus 2026 | 03.38 WIB

Semen Padang FC Target Juara Championship 2026/2027: Usung Skuad Mewah, Ada Lilipaly dan Spaso

Semen Padang FC luncurkan skuad untuk menghadapi Championship musim 2026/2027 di Tangerang, Banten, Selasa (25/8/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Semen Padang FC luncurkan skuad untuk menghadapi Championship musim 2026/2027 di Tangerang, Banten, Selasa (25/8/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Semen Padang FC resmi meluncurkan skuad untuk Championship 2026/2027.

Tim berjuluk Kabau Sirah itu dihiasi oleh nama-nama bintang yang pernah memperkuat Timnas Indonesia seperti Stefano Lilipaly hingga talenta muda Mierza Firjatullah.

Semen Padang FC secara resmi meluncurkan skuad sekaligus jersei anyarnya di Menara Top Food, Alam Sutera, Tangerang, Selasa (25/8). Kabau Sirah yang dikomandoi Nil Maizar berkekuatan 35 pemain untuk menghadapi Championship dan League Cup atau Piala Liga musim depan.

Semen Padang FC benar-benar serius menatap Championship 2026/2027. Pasalnya, komposisi pemain yang mereka miliki terbilang sangat mewah.

Skuad Kabau Sirah diperkuat pemain-pemain berpengalaman eks Super League hingga Timnas Indonesia. Sebut saja seperti Stefano Lilipaly, Ilija Spasojevic, Bagas Kaffa, hingga Rezaldi Hehanussa,

Selain itu, Semen Padang FC juga memiliki pemain muda bertalenta yang juga berlabel pemain Timnas Indonesia kelompok umur. Yakni Ikram Algiffari hingga Mierza Firjatullah.

Manuver Semen Padang FC mendaratkan pemain berpengalaman ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Kabau Sirah menargetkan gelar juara Championship 2026/2027 demi kembali tampil di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Presiden Klub Semen Padang FC, Andre Rosiade optimistis timnya bisa memenuhi target yang ditetapkan. Menurutnya, yang terpenting saat ini tinggal bagaimana tim pelatih meracik skuad terbaiknya untuk mewujudkan target tersebut.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kesiapan Semen Padang FC Jelang Championship 2026/2027, Nil Maizar: Sudah 75 Persen - Image
Sepak Bola Indonesia

Kesiapan Semen Padang FC Jelang Championship 2026/2027, Nil Maizar: Sudah 75 Persen

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19.52 WIB

Daftar 25 Pemain Baru Semen Padang untuk Liga 2 Championship, Calon Kuat Juara dan Naik Kasta ke Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Daftar 25 Pemain Baru Semen Padang untuk Liga 2 Championship, Calon Kuat Juara dan Naik Kasta ke Super League

Kamis, 16 Juli 2026 | 18.32 WIB

Sempat Dikaitkan dengan PSIS dan PSS, Stefano Lilipaly Memilih Semen Padang Sebagai Klub Barunya - Image
Sepak Bola Indonesia

Sempat Dikaitkan dengan PSIS dan PSS, Stefano Lilipaly Memilih Semen Padang Sebagai Klub Barunya

Rabu, 15 Juli 2026 | 23.10 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

3

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

4

Prediksi Skor Brighton & Hove Albion vs Aston Villa di Liga Inggris 2026/2027: Laga Berakhir Imbang!

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Groningen di Liga Belanda: Boeren Enggan Malu di Kandang!

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

8

Tak Hanya Jenderal TNI-Polri, Pengusaha Haji Isam Dikabarkan Dapat Tugas Tangani Karhutla di Kalsel

9

Prediksi Skor Rennes vs Paris Saint-Germain di Liga Prancis 2026/2027: Les Parisiens Bisa Kesulitan!

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Los Rojiblancos Diunggulkan!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore