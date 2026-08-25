Shin Tae-yong Yakin Level Permainan Persija Segera Capai 100 Persen

Shin Tae-yong puas melihat performa Persija setelah menang 2-1 atas Chiangrai United dan menutup TC Thailand dengan dua kemenangan. (Persija)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) yakin level permainan timnya akan segera mencapai 100 persen setelah menyelesaikan pemusatan latihan di Thailand selama dua pekan.
Pada dua laga uji coba Thailand kontra Police Tero dan Chiangrai United, Persija menang dengan skor masing–masing 2–1.
“Untuk performa bertanding kami, saat ini sudah naik sekitar 70–80 persen. Sekarang tinggal penyesuaian kondisi akhir dan taktik tim, maka akan naik ke 90 persen atau 100 persen,” kata STY, dikutip dari laman resmi I.League, dilansir dari Antara, Selasa (25/8).
Dari dua laga uji coba, STY melihat adanya peningkatan signifikan dalam permainan tim, terutama dari sisi kesiapan fisik dan pemahaman terhadap taktik yang diterapkan.
Meski menang, pelatih asal Korea Selatan itu menilai hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama.
Menurut STY, yang lebih penting adalah bagaimana pemain mampu menjaga stamina sekaligus menjalankan skema permainan yang telah disiapkan.
Dia menilai level permainan timnya berada pada level yang lebih baik dibandingkan saat tampil di turnamen pramusim Piala Presiden 2026.
Salah satu faktornya, dia menambahkan, adalah dengan bergabungnya enam pemain timnas Indonesia yang berlaga di ASEAN Hyundai Cup 2026, yakni Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan.
Keenam pemain ini baru bergabung ketika pemusatan latihan telah memasuki hari kelima.
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Jawa Pos
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