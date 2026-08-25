Bertajuk Rise For Glory! Berikut Harga Tiket Launching Persija Jakarta di JIS

JawaPos.com - Persija Jakarta akan meluncurkan skuad dalam agenda yang bertajuk Rise For Glory di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (29/8/2026). Mereka pun telah merilis daftar harga tiket.

Persija Jakarta masih merahasiakan susunan acara maupun konsep dalam agenda spesialnya tersebut. Namun yang pasti, skuad berjuluk Macan Kemayoran itu akan memperkenalkan skuad, sponsor, dan jersei anyarnya untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027.

Selain peluncuran skuad, Persija Jakarta juga akan menjalani pertandingan uji coba melawan Brisbane Roar. Laga persahabatan melawan klub asal Australia itu menjadi uji tanding terakhir tim asuhan Shin Tae-yong sebelum bertempur di Super League musim depan.

Harga Tiket Dibanderol Mulai Rp 150 Ribu Harga tiket launching tim Persija Jakarta bertajuk Rise For Glory dibanderol mulai Rp 150 ribu hingga Rp 1,6 juta. Tiket VIP dijual Rp 500 ribu, sedangkan paket VIP Family 3 dan VIP Family 4 masing-masing dibanderol Rp 1,2 juta dan Rp 1,6 juta.

Sementara itu, tiket Tier 1 dibanderol Rp 150 ribu, dengan pilihan Tier 1 Family 3 seharga Rp 900 ribu dan Tier 1 Family 4 Rp 1,2 juta. Adapun tiket Tier 2 dipatok Rp 250 ribu.

Dalam keterangan di instagram resmi Persija Jakarta, mereka menyampaikan bahwa khusus kategori 2, tiket diperuntukkan bagi pemegang KTA The Jakmania dan dapat diperoleh melalui Korwil masing-masing. Pihak Macan Kemayoran juga menjelaskan kalau seluruh harga yang tercantum belum termasuk pajak hiburan dan biaya administrasi tiket.

Alur Pembelian Tiket Perihal jalur pembelian, para penggemar Persija Jakarta dapat membeli tiket tersebut secara online melalui website resmi persija.id. Setelah itu tinggal klik bagian atas website yang bertulistkan “Special Events”. Pembeli wajib login atau daftar di Persija Access sebelum melakukan pembelian.

Setelah itu, pembeli pilih kategori dan beli tiket di Sobat Liga: Klik tombol Beli Tiket untuk membuka Webview resmi Sobat Liga. Pilih kategori tribun stadion yang diinginkan, tentukan jumlah tiket, dan pastikan alamat email pemesanan yang dimasukkan sudah aktif dan benar.