TC di Thailand Berakhir, Shin Tae-yong Sebut Level Permainan Persija Jakarta Alami Peningkatan

JawaPos.com - Klub Super League, Persija Jakarta, menutup rangkaian pemusatan latihan (TC) di Thailand dengan catatan positif. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyebut level permainan anak asuhnya mengalami peningkatan.

Persija Jakarta menggelar TC di Thailand pada 10–23 Agustus 2026 sebagai bagian dari persiapan menyambut Super League 2026/2027. Selama berada di Negeri Gajah Putih, skuad berjuluk Macan Kemayoran itu tidak hanya digembleng dari sisi fisik, tetapi juga mendapat pematangan taktik.

Persiapan tersebut kemudian diuji melalui dua pertandingan uji coba menghadapi Police Tero dan Chiangrai United. Persija Jakarta pun menyapu bersih kemenangan dalam dua laga uji coba tersebut dengan skor identik 2-1.

Berkaca pada permainan Persija Jakarta, Shin Tae-yong menilai anak asuhnya mulai menunjukkan permainan yang sesuai dengan harapan. Eks pelatih Timnas Indonesia itu menyebut performa Persija saat ini sudah berada di kisaran 70 hingga 80 persen dan masih memiliki ruang untuk ditingkatkan sebelum kompetisi resmi dimulai.

“Untuk performa bertanding kami saat ini sudah naik sekitar 70–80 persen. Sekarang tinggal penyesuaian kondisi akhir dan taktik tim, maka akan naik ke 90 persen atau 100 persen,” kata Shin Tae-yong, dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Jika dibandingkan dengan penampilan Persija Jakarta pada Piala Presiden 2026, Shin Tae-yong melihat adanya perkembangan signifikan. Salah satu faktor yang membuat timnya semakin solid adalah bergabungnya enam pemain yang sebelumnya harus memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Keenam pemain tersebut yakni Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan. Mereka baru bergabung dengan Persija ketika TC Thailand memasuki hari kelima sehingga tidak mengikuti persiapan tim sejak awal.

“Saat ini performa tim jauh lebih meningkat. Pemain timnas datang, dan itu membuat kami jauh lebih solid,” ucap pelatih asal Korea Selatan tersebut.