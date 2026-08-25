Rumor Transfer: Atlético Madrid Ingin Pinjam Nicolas Jackson dari Chelsea

JawaPos.com - Atlético Madrid mulai bergerak mencari tambahan kekuatan di lini depan. Klub Spanyol tersebut dikabarkan telah menghubungi Chelsea untuk membahas kemungkinan meminjam Nicolas Jackson, yang saat ini mulai tersisih dari persaingan di skuad The Blues.

Jackson, penyerang asal Senegal berusia 25 tahun, menjadi salah satu nama yang berpotensi meninggalkan Stamford Bridge sebelum bursa transfer musim panas ditutup.

Atlético Ingin Pinjam Jackson

Melansir The Independent, Atlético disebut telah membicarakan beberapa struktur peminjaman dengan Chelsea. Salah satu skenario yang dipertimbangkan adalah kesepakatan pinjaman yang disertai kewajiban membeli pada akhir masa peminjaman.

Chelsea sendiri lebih memilih menjual Jackson secara permanen. Klub London tersebut sedang berusaha mengurangi jumlah pemain dalam skuad setelah melakukan aktivitas transfer besar-besaran musim panas ini.

Karena itu, kesepakatan peminjaman dengan Atlético belum tentu menjadi pilihan utama Chelsea.

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