Musim Xabi Alonso Resmi Dimulai, Chelsea Taklukkan Fulham dalam Drama Lima Gol

JawaPos.com - Era baru Chelsea bersama Xabi Alonso langsung dibuka dengan kemenangan, tetapi bukan tanpa drama. The Blues menaklukkan Fulham 3-2 dalam laga penuh gol di Craven Cottage, sekaligus memperlihatkan dua wajah berbeda dari tim yang kini memasuki babak baru.

Chelsea tampil tajam dan agresif di lini depan. Namun di sisi lain, masalah lama di pertahanan masih terlihat jelas dan hampir membuat kemenangan mereka sirna.

Hanya 31 detik setelah pertandingan dimulai, Joao Pedro sudah membawa Chelsea unggul. Serangan cepat tersebut menjadi gambaran awal mengenai sepak bola yang ingin dibangun Alonso.

Namun, keunggulan cepat itu tidak membuat pertandingan berjalan mudah.

Joao Pedro Buka Era Alonso

Melansir Football360, Chelsea langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak kick-off.

Bola dari Jorge Cuenca di lini belakang diteruskan Levi Colwill hingga jatuh ke Palmer. Sang gelandang kemudian memberikan umpan pendek yang membuka ruang bagi Joao Pedro.