Alexander Jeremejeff Antusias Gabung Persija Jakarta, Ungkap Target Terdekat

JawaPos.com - Striker asal Swedia, Alexander Jeremejeff, sangat antusias bergabung dengan skuad Persija Jakarta. Ia pun mengungkap target terdekatnya bersama Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta.

Jeremejeff diperkenalkan secara resmi sebagai rekrutan anyar Persija Jakarta di bursa transfer Super League 2026/2027 pada Jumat (21/8). Striker berusia 32 tahun itu akan berseragam Macan Kemayoran hingga dua musim mendatang.

Jeremejeff mengaku telah mengetahui Persija Jakarta adalah salah satu klub besar di Indonesia. Ketika tawaran datang, ia pun langsung menerimanya tanpa pikir panjang.

“Saya merasa baik dan sangat antusias saat ini. Saya sudah tahu tentang Persija sebelumnya. Saya tahu ini adalah klub terbesar di Indonesia,” ujar Jeremejeff dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Jumat (21/8).

“Ketika saya mendengar tentang ketertarikan Persija, saya sangat ingin segera datang. Jadi, saya sangat senang akhirnya berada di sini (Persija),” lanjutnya.

Lebih lanjut, Jeremejeff mengungkapkan bahwa target terdekatnya adalah beradaptasi dengan taktik permainan yang dimainkan pelatih Shin Tae-yong. Ia berharap adaptasinya berjalan lancar hingga dapat membawa Persija Jakarta meraih kesuksesan.

“Saat ini, saya pikir yang paling penting adalah memahami keinginan pelatih, bagaimana dia ingin bermain, serta membangun hubungan dengan rekan setim saya sehingga kami bisa meraih kesuksesan bersama,” ucapnya melanjutkan.

Persija Jakarta menjadi klub Asia pertama Jeremejeff dalam karier profesionalnya. Striker berusia 32 tahun itu datang membawa pengalaman panjang dari kompetisi Eropa.