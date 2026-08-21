Resmi! Datangkan Alexander Jeremejeff, Persija Jakarta Dapat Mesin Gol Baru

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali membuat kejutan di bursa transfer Super League 2026/2027. Mereka mendatangkan striker berkebangsaan Swedia, Alexander Jeremejeff, yang akan menjadi mesin gol baru Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Persija Jakarta resmi memperkenalkan Jeremejeff sebagai rekrutan anyarnya pada Jumat (21/8/2026) siang WIB. Striker berusia 32 tahun itu akan berseragam Macan Kemayoran hingga dua musim mendatang.

“Langkah Persija menuju Super League 2026/2027 terus bergerak ke arah yang semakin jelas. Satu per satu kepingan disusun untuk membentuk kekuatan yang utuh. Terbaru, striker asal Swedia, Alexander Jeremejeff, resmi menjadi bagian dari Macan Kemayoran hingga dua musim mendatang,” bunyi keterangan resmi Persija Jakarta, Jumat (21/8).

Persija Jakarta mendatangkan Jeremejeff dari PAOK Salonika. Striker berpostur 192 cm itu sejatinya masih terikat kontrak hingga Juni 2027 bersama klub kasta tertinggi Yunani tersebut. Artinya, Macan Kemayoran mendatangkan Jeremejeff dengan skema transfer karena sang pemain masih terikat kontrak.

Meski demikian, pihak Persija Jakarta tidak mengungkap nominal transfer mantan pemain Timnas Swdia tersebut. Namun jika melihat data dari Transfermarkt, Jeremejeff memiliki nilai pasar yang cukup fantastis yakni senilai Rp13,91 miliar (per 4 Juni 2026).

Persija Jakarta menjadi klub Asia pertama Jeremejeff dalam karier profesionalnya. Striker berusia 32 tahun itu datang membawa pengalaman panjang dari kompetisi Eropa.

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Rekam Jejak Alexander Jeremejeff Jeremejeff memulai karier profesionalnya bersama klub Swedia. Orgryte, pada 2012 setelah promosi dari tim junior dan kemudian bergabung dengan Qviding FIF (2013). Setelah itu, ia memperkuat Hacken (2014-2016) sebelum melanjutkan perjalanan bersama Malmo (2016-2018). Ia kemudian kembali ke Hacken pada 2019.

Perjalanan kariernya kemudian membawa Jeremejeff meninggalkan Swedia dan mencicipi atmosfer kompetisi Jerman bersama Dynamo Dresden pada 2019 hingga 2021. Pada 2020, ia sempat dipinjamkan ke klub Belanda, FC Twente. Setelah itu, Alex kembali memperkuat Hacken dan menjalani periode keduanya bersama klub tersebut hingga 2023.