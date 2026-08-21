Shin Tae-yong Ungkap Target Persija saat Lawan Chiangrai United

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. (Persija)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) mengungkapkan target yang ingin dicapai pada laga uji coba kedua di Thailand melawan tim kasta pertama Liga Thailand Chiangrai United pada Sabtu (22/8), yaitu menyempurnakan kerangka tim utama.
“Untuk pertandingan kedua, kami akan berusaha membuat tim utama yang bisa bermain semaksimal mungkin dan terus membangun pola permainan yang ingin kami terapkan. Sebab, hal seperti itu tidak bisa terjadi dalam semalam sehingga harus terus disempurnakan,” kata STY dikutip dari laman resmi Persija dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (21/8).
Persija sudah melewati laga uji coba pertama di Thailand dengan kemenangan 2-1 atas tim kasta kedua Police Tero melalui dua gol yang dicetak Rayhan Hannan.
Pada laga tersebut, STY memberikan kesempatan kepada seluruh pemain untuk ambil bagian dengan menurunkan komposisi pemain berbeda pada babak pertama dan kedua.
Setelah pertandingan itu, STY mencermati kondisi kebugaran masing-masing pemain. Pasalnya, pada pekan pertama training camp pekan lalu, Arlyansyah Abdulmanan dan kawan-kawan mendapatkan program latihan fisik yang intens.
Mereka menjalani dua sesi latihan setiap hari dengan orientasi meningkatkan level kebugaran dan daya tahan.
Artinya, efek dari program latihan fisik tersebut masih dirasakan oleh para pemain.
Tubuh mereka belum sepenuhnya berada dalam kondisi segar ketika menjalani latih tanding kontra Police Tero.
“Meskipun setelah latihan fisik tubuh para pemain masih terasa berat, mereka tetap menunjukkan usaha untuk melaluinya. Tubuh memang masih terasa berat saat ini, tetapi secara fisik tenaga para pemain sudah jauh lebih bertambah,” tutur pelatih yang pernah melatih timnas Indonesia selama lima tahun itu.
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Jawa Pos
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