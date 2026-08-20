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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 21 Agustus 2026 | 05.35 WIB

The Jakmania dan Manajemen Persija Duduk Bersama, Bahas Persiapan Jelang Super League

Ketua Jakmania Adit. (Istimewa) - Image

Ketua Jakmania Adit. (Istimewa)

JawaPos.com - Pengurus Pusat The Jakmania bertemu dengan manajemen Persija Jakarta di Kantor Persija. Pertemuan itu menjadi ruang bagi kelompok suporter Macan Kemayoran menyampaikan aspirasi terkait persiapan menghadapi kompetisi super league.

Informasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan melalui fanspage Facebook Infokom Jakmania. Dalam pertemuan itu, perwakilan Pengurus Pusat dan wilayah The Jakmania berdiskusi langsung dengan manajemen Persija.

Sejumlah hal menjadi bahan pembicaraan dalam pertemuan, salah satu perhatian utama The Jakmania adalah kesiapan Persija dalam menyambut kompetisi baru.

The Jakmania berharap Persija bisa bergerak lebih cepat dalam mempersiapkan tim, baik dari sisi teknis maupun berbagai aspek pendukung lainnya.

Proses perekrutan pemain juga menjadi salah satu poin yang turut disoroti.

Aspirasi tersebut disampaikan agar Persija memiliki persiapan yang lebih matang sebelum kompetisi resmi bergulir.

Terlebih, persaingan pada musim baru diprediksi kembali berlangsung ketat sehingga setiap klub perlu mempersiapkan skuad sejak jauh-jauh hari.

Pertemuan antara The Jakmania dan manajemen Persija juga menunjukkan adanya komunikasi antara suporter dengan klub.

Bagi The Jakmania, komunikasi seperti ini penting untuk menjaga hubungan sekaligus menyatukan pandangan mengenai masa depan Persija.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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