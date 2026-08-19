Bernardo Tavares Eksperimen Posisi Pemain Persebaya, Yusuf Meliana Jadi Winger

Bernardo Tavares mencoba sejumlah posisi baru pemain Persebaya, termasuk Yusuf Meliana yang digeser menjadi winger kiri. (Antara)
JawaPos.com - Ajang pramusim betul-betul dioptimalkan pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Salah satunya untuk utak-atik posisi pemain. Mantan pelatih PSM Makassar itu beberapa kali terlihat mencoba posisi baru untuk sejumlah pemain.
Misalnya saja saat uji coba melawan Penang FC pada 15 Agustus lalu. Yusuf Meliana yang biasanya beroperasi sebagai bek sayap kanan dipasang di winger kiri. Begitu juga dengan Yanmabel yang dipasang sebagai striker utama.
Tavares menerangkan eksperimen posisi memang menjadi salah satu proses yang sedang dilakukan untuk Persebaya. Dia ingin melihat potensi lain dari anak asuhnya. Potensi yang mungkin akan melahirkan kekuatan baru untuk Green Force.
Selain itu, posisi baru juga bisa memperkaya taktik. Hal tersebut sangat penting karena musim ini Persebaya akan bermain dalam dua kompetisi. Selain Super League, Rachmat Irianto dkk. akan bermain di League Cup.
“Kami harus memastikan pemain lokal juga siap di berbagai posisi,” ujarnya, dikutip dari Persebaya.id.
Pelatih asal Portugal itu mengaku sudah memiliki gambaran tentang skuadnya setelah melakoni tujuh pertandingan di pramusim. Hal tersebut akan diperbaiki saat menggelar pemusatan latihan di Thailand pekan ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1