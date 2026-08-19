Bernardo Tavares Eksperimen Posisi Pemain Persebaya, Yusuf Meliana Jadi Winger

JawaPos.com - Ajang pramusim betul-betul dioptimalkan pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Salah satunya untuk utak-atik posisi pemain. Mantan pelatih PSM Makassar itu beberapa kali terlihat mencoba posisi baru untuk sejumlah pemain.

Misalnya saja saat uji coba melawan Penang FC pada 15 Agustus lalu. Yusuf Meliana yang biasanya beroperasi sebagai bek sayap kanan dipasang di winger kiri. Begitu juga dengan Yanmabel yang dipasang sebagai striker utama.

Tavares menerangkan eksperimen posisi memang menjadi salah satu proses yang sedang dilakukan untuk Persebaya. Dia ingin melihat potensi lain dari anak asuhnya. Potensi yang mungkin akan melahirkan kekuatan baru untuk Green Force.

Selain itu, posisi baru juga bisa memperkaya taktik. Hal tersebut sangat penting karena musim ini Persebaya akan bermain dalam dua kompetisi. Selain Super League, Rachmat Irianto dkk. akan bermain di League Cup.

“Kami harus memastikan pemain lokal juga siap di berbagai posisi,” ujarnya, dikutip dari Persebaya.id.

Pelatih asal Portugal itu mengaku sudah memiliki gambaran tentang skuadnya setelah melakoni tujuh pertandingan di pramusim. Hal tersebut akan diperbaiki saat menggelar pemusatan latihan di Thailand pekan ini.