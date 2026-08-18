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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 19 Agustus 2026 | 00.23 WIB

Super League 2026/27 di Depan Mata, Bernardo Tavares Tak Mau Persebaya Larut dalam Euforia

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Persebaya) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menutup rangkaian pramusim menuju Super League 2026/27 dengan hasil positif. Green Force menang 1-0 atas Penang FC dalam laga uji coba internasional di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (15/8) malam.

Kemenangan tersebut melengkapi persiapan Persebaya setelah sebelumnya berhasil meraih trofi di turnamen pramusim.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares meminta para pemain tidak terlalu larut dalam keberhasilan tersebut karena , trofi pramusim memang menjadi sesuatu yang positif bagi tim, klub, serta suporter.

"Namun, pencapaian itu tidak boleh membuat Persebaya kehilangan fokus karena kompetisi resmi akan segera dimulai," papar Bernardo Tavares.

"Menurut saya, ini bagus bagi para pemain, klub, Bonek dan Bonita. Memenangkan trofi tentu bagus. Tetapi sekarang kami harus memikirkan pertandingan berikutnya dan mempersiapkan semuanya," ujar Tavares.

Pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut juga mengingatkan bahwa kondisi tim selama pramusim tidak bisa menjadi gambaran penuh untuk menghadapi kompetisi.

Beberapa pemain mengalami kelelahan setelah menjalani rangkaian pertandingan.

Tavares turut menyoroti Persib Bandung dan Persija Jakarta yang tidak tampil dengan kekuatan penuh selama turnamen pramusim.

Karena itu, dia menilai Persebaya masih harus melakukan evaluasi sebelum benar-benar siap menghadapi persaingan di Super League.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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