Matangkan Tim Jelang Musim 2026/2027, Persebaya Surabaya TC di Thailand Hingga 27 Agustus

Persebaya Surabaya menjalani pemusatan latihan di Thailand hingga 27 Agustus 2026 sebagai persiapan menghadapi Super League. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi menjalani pemusatan latihan di Thailand hingga 27 Agustus 2026 untuk mematangkan persiapan menghadapi Super League musim 2026/2027.
Tim Green Force mendarat di Thailand pada Selasa (18/8/2026) sore dan memilih menutup sebagian informasi training camp demi menjaga privasi serta fokus latihan menjelang kompetisi.
Persebaya Surabaya memilih Thailand sebagai lokasi pemusatan latihan untuk mempersiapkan tim sebelum Super League 2026/2027 bergulir.
Green Force dijadwalkan menjalani training camp selama sembilan hari, terhitung sejak kedatangan pada 18 Agustus hingga 27 Agustus mendatang.
Informasi keberangkatan tersebut disampaikan langsung Persebaya Surabaya melalui kanal Instagram resmi mereka pada Selasa (18/8/2026).
“Sad Wad Dee Khap Thailand,” tulis Persebaya Surabaya mengawali unggahan yang mengabarkan kedatangan tim di Negeri Gajah Putih.
Dalam unggahan yang sama, Persebaya Surabaya menjelaskan tim membutuhkan suasana latihan yang lebih privat.
Klub juga meminta pengertian dari Bonek dan seluruh pecinta Persebaya Surabaya karena informasi selama rangkaian training camp di Thailand akan dibuat lebih terbatas.
“Tim Persebaya sore ini mendarat di Thailand untuk menjalani pemusatan latihan di sana sampai 27 Agustus mendatang,” tulis Persebaya Surabaya.
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Jawa Pos
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