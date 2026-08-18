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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 19 Agustus 2026 | 04.19 WIB

Isenmulang Kalteng FC Tambah Kekuatan! Modou Manneh Bawa Pengalaman Bermain di Kompetisi Asia

Isenmulang Kalteng FC merekrut Modou Manneh. (Istimewa) - Image

Isenmulang Kalteng FC merekrut Modou Manneh. (Istimewa)

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC menambah kekuatan untuk menghadapi Super League 2026/27. Klub tersebut mendatangkan gelandang asal Gambia, Modou Manneh, untuk memperkuat skuad menghadapi musim baru.

Manneh lahir di Janjanbureh, Gambia, pada 13 Februari 2001. Pemain berusia 25 tahun itu merupakan sosok yang cukup fleksibel karena selain bermain sebagai gelandang, ia juga bisa ditempatkan di posisi bek kiri maupun bek tengah.

Pemain yang dominan menggunakan kaki kiri tersebut mengawali perjalanan sepak bolanya di Gambia. Setelah lahir di Janjanbureh, Manneh tumbuh di Yoro Beri Kunda dan mulai mengenal sepak bola dari lingkungan tempat tinggalnya.

Ia kemudian bergabung dengan tim muda Centermass FC sebelum melanjutkan karier senior bersama Real de Banjul pada akhir 2020. Pada periode awal karier profesionalnya, Manneh lebih banyak dimainkan sebagai bek sayap.

Empat tahun bersama Real de Banjul menjadi bagian penting dalam perkembangan karier Manneh. Ia turut membantu klub meraih sejumlah gelar sekaligus mendapatkan penghargaan atas kiprahnya ketika mewakili Gambia di level internasional.

Karier Manneh kemudian berlanjut ke Filipina. Ia bergabung dengan Manila Digger pada 2024 dan mulai mendapatkan peran yang lebih besar sebagai gelandang.

Perubahan posisi tersebut memberikan dampak positif. Pada musim pertamanya bersama Manila Digger, Manneh mampu mencetak 12 gol dan enam assist. Penampilan tersebut membuatnya mendapat pengakuan sebagai salah satu gelandang terbaik di tim.

Manneh juga menjadi bagian dari perjalanan Manila Digger di kompetisi antarklub Asia. Ia tampil sebagai starter ketika Manila Digger menghadapi Persib Bandung pada babak play-off AFC Champions League Two 2025/26.

Setelah itu, Manila Digger melanjutkan kiprah di AFC Challenge League. Manneh kembali dipercaya sebagai salah satu pemain penting hingga klub asal Filipina tersebut mampu mencapai babak gugur.

Editor: Banu Adikara
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