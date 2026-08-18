Isenmulang Kalteng FC Rekrut Pemain asal Bolivia Adriel Fernandez Sanchez

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC kembali menambah kekuatan untuk menghadapi Super League 2026/27 dengan mendatangkan pesepak bola asal Bolivia, Adriel Fernandez Sanchez.

Fernandez merupakan pemain yang memiliki kemampuan bermain di sejumlah posisi. Posisi utamanya adalah penyerang sayap kiri, tetapi ia juga dapat ditempatkan sebagai bek kiri maupun gelandang.

Lahir di La Paz, Bolivia, pada 22 Maret 1996, Fernandez kini berusia 30 tahun. Pemain dengan tinggi badan 177 cm itu memiliki perjalanan karier yang cukup panjang sebelum akhirnya berlabuh ke Indonesia.

Karier sepak bolanya dimulai dari akademi Boca Juniors, salah satu klub besar Argentina. Fernandez berada di akademi klub tersebut hingga akhir 2015. Setelah itu, ia kembali ke Bolivia dan bergabung dengan tim muda Bolivar.

Pada 2016, Fernandez mendapat kesempatan tampil di Copa Libertadores U20 bersama Bolivar. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan awal kariernya.

Fernandez kemudian memulai karier profesional bersama Universitario de Sucre (USFX) pada awal 2018. Debut profesionalnya tercatat pada 26 Februari 2018 ketika menghadapi Oriente Petrolero.

Menjelang akhir 2018, Aurora mengumumkan perekrutan Fernandez dengan kontrak berdurasi dua musim. Setelah memperkuat Aurora, ia melanjutkan perjalanan ke Jorge Wilstermann pada awal 2021.

Kariernya di kompetisi kasta tertinggi Bolivia kemudian berlanjut bersama The Strongest pada paruh pertama musim 2024. Setelah itu, Fernandez memperkuat San Antonio Bulo Bulo sebelum kembali ke Club Aurora pada pertengahan 2025.